«Μπάχαλο» με το take-away: Αντιδράσεις για την απόπειρα απαγόρευσής του (Video)

Μεγάλη σύγχυση στην αγορά εστίασης προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση για την επιβολή απαγόρευσης του take away και του drive through σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Πολλοί καταστηματάρχες δεν άνοιξαν καθόλου σήμερα ενώ άλλοι έδιναν προϊόντα αναμένοντας τη σχετική εγκύκλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε ανακοινώσει ότι στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, απαγορεύεται η παραλαβή πακέτων και drive through από τους χώρους εστίασης και επιτρέπεται μόνο το delivery.

Ωστόσο, η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, καθώς ουσιαστικά έβαζε λουκέτο σε όσα καταστήματα εστίασης δεν διαθέτουν υπηρεσία delivery και τελικά η απόφαση αποσύρθηκε προς μεγάλη ανακούφιση της αγοράς.

Πηγή: ΕΡΤ