ΗΠΑ-Πόρτλαντ: Διαδηλώσεις, επεισόδια και συλλήψεις - Στους δρόμους η Εθνοφρουρά (Videos)

Η αστυνομία του Πόρτλαντ προέβη σε συλλήψεις και κατέσχεσε πυροτεχνήματα, σφυριά και ένα τουφέκι έπειτα από διαδηλώσεις που έγιναν αργά χθες, Τετάρτη, τη νύχτα στο κέντρο της πόλης, ενώ η κυβερνήτης του Όρεγκον Κέιτ Μπράουν κινητοποίησε την Εθνοφρουρά της πολιτείας αυτής για να αντιμετωπίσει "εκτεταμμένα επεισόδια βίας" κατά τη δεύτερη νύχτα μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Trump is actively working to steal the election and the National Guard is being sent into #Portland. https://t.co/5tUGHRdsds — It's Going Down (@IGD_News) November 5, 2020

Η αστυνομία του Πόρτλαντ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 10 ανθρώπους στις διαδηλώσεις που έγιναν στο κέντρο της πόλης, αφού προέβη στον χαρακτηρισμό τους ως ταραχών.

"Όλες οι συγκεντρώσεις που χαρακτηρίστηκαν ταραχές εντοπίζονταν στο κέντρο της πόλης. Προχωρήσαμε σε 10 συλλήψεις", δηλώνει εκπρόσωπος της αστυνομίας του Πόρτλαντ σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έστειλε στο Reuters.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ χθες το βράδυ, καθώς ακτιβιστές που αιτούνται να συνεχιστεί ανεμπόδιστα η καταμέτρηση των ψήφων των αμερικανικών εκλογών πραγματοποίησαν πορείες σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ατλάντα, το Ντιτρόιτ, η Νέα Υόρκη και το Όκλαντ. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη περίπου 50 ανθρώπων κατά τις διαδηλώσεις που έγιναν αργά χθες το βράδυ στην πόλη.

Νωρίτερα χθες περίπου 100 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για μια δράση πριν από προγραμματισμένη πορεία στο κέντρο του Ντιτρόϊτ, στην κρίσιμη όσον αφορά την έκβαση των φετινών προεδρικών εκλογών πολιτεία του Μίσιγκαν, με αίτημα την πλήρη καταμέτρηση των ψήφων και μια, σύμφωνα με τους ίδιους, ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας.

In downtown Portland Oregon there are hundreds gathered in protest for Black Lives Matter and the current election. #Portland #PortlandProtests pic.twitter.com/RhgqQWPYf9 — Garrison Davis (@hungrybowtie) November 5, 2020

Τοπικές οργανώσεις του Protect the Results, ενός συνασπισμού περισσότερων από 165 οργανώσεων πολιτών, ομάδων άσκησης πιέσεων και εργατικών συνδικάτων, έχουν διοργανώσει 100 δράσεις σε όλη τη χώρα από χθες, Τετάρτη, ως το Σάββατο.

Thousands of protestors now marching in #Portland, chanting: "Everybody come out of your house and into the streets and no justice no peace” #ElectionNight pic.twitter.com/gqCKoYoTyj — Robert De Niro (@RobertDeNiroUS) November 4, 2020

Πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι ΗΠΑ συγκλονίζονταν επί μήνες από διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο τον Μάιο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος πέθανε από ασφυξία καθώς ένας αστυνομικός στην Μινεάπολη τον πατούσε με το γόνατό του στον λαιμό για σχεδόν εννέα λεπτά.

Οι διαδηλώσεις αναζωπυρώθηκαν ξανά μετά τον θάνατο από τα πυρά της αστυνομίας του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ στην Κενόσα του Ουισκόνσιν και πιο πρόσφατα του 27χρονου Ουόλτερ Ουάλας, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά δύο αστυνομικών στην Φιλαδέλφεια.

Στο Πόρτλαντ έχουν γίνει αρκετές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του Φλόιντ, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, με κάποιες περιστασιακά να μετατρέπονται σε συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία, όπως επίσης ανάμεσα σε δεξιές και αριστερές οργανώσεις.

Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες γίνονται με αίτημα τον τερματισμό της ωμότητας της αστυνομίας και των φυλετικών ανισοτήτων, ενώ οι πιο πρόσφατες διαδηλώσεις κοντά στην ημερομηνία των εκλογών είχαν ως αίτημα την πλήρη καταμέτρηση των ψήφων της Τρίτης.