Super Market: Θα παραμείνουν ανοικτά την Κυριακή 15/11

O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης προχώρησε σε διευκρινίσεις για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων super market, ενώ ανακοίνωσε πως την επόμενη Κυριακή θα παραμείνουν ανοικτά.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Σταμπουλίδης, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι υπεραγορές τροφίμων (super market) καθώς και φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κτλ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

Νωρίτερα άλλωστε στις ανακοινώσεις του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ανοιχτά θα μείνουν: super market), φαρμακεία, δομές υγείας και delivery φαγητού.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ: