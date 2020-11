Εκλογές ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν οδηγεί την «κούρσα», ο Τραμπ πολεμά με νύχια και με δόντια (Live Map)

Δύο ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές, με το αποτέλεσμα ακόμη αβέβαιο, η αγωνία κορυφώνεται στις ελάχιστες Πολιτείες που θα μπορούσαν να δώσουν, ακόμη και σήμερα, τη νίκη στον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, την ώρα που οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ξεκινήσει δικαστικές μάχες, με τη στήριξη, σε ορισμένες περιπτώσεις, των διαδηλώσεων των υποστηρικτών τους.

«Σταματήστε την καταμέτρηση!» έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, βλέποντας να λιγοστεύουν οι ελπίδες του όσο ενσωματώνονται στα αποτελέσματα οι επιστολικές ψήφοι – οι οποίες στην πλειονότητά τους ευνοούν τον Μπάιντεν.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα αρκεί να κερδίσει μία ή δύο από τις Πολιτείες που απομένουν για να ανακηρυχθεί 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Χθες το βράδυ, απέφυγε να αυτοανακηρυχθεί νικητής, όπως έκανε ο αντίπαλός του, όμως δήλωσε βέβαιος για το νικηφόρο αποτέλεσμα.

Μέχρι στιγμής ο Μπάιντεν έχει εξασφαλίσει 264 μεγάλους εκλέκτορες, αν και τις τελευταίες ώρες ο Τραμπ κλείνει την ψαλίδα και απομένουν ακόμη να καταμετρηθούν χιλιάδες ψηφοδέλτια. Σε κάθε περίπτωση, ο Μπάιντεν χρειάζεται 6 μεγάλους εκλέκτορες για να φτάσει στον «μαγικό αριθμό» των 270 και θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει στη Νεβάδα (6), την Τζόρτζια (16) ή την Πενσιλβάνια (20), ακόμη και σήμερα.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, η διαφορά του από τον Τραμπ στην Τζόρτζια εξανεμίστηκε, όσο συνεχίζεται η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων. Πλέον ο Ρεπουμπλικάνος προηγείται σε αυτήν την Πολιτεία με μόλις 13.540 ψήφους. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών πρέπει να κερδίσει περίπου το 63% των υπόλοιπων ψήφων για να κατακτήσει την Πολιτεία.Το τελικό αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό μέσα στη μέρα, σύμφωνα με τον Μπραντ Ράφενσπεργκερ, τον υπουργό Εσωτερικών της Τζόρτζια, που μίλησε σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.

Αντιθέτως, στην Αριζόνα ο Τραμπ ευνοείται από την παράταση της καταμέτρησης και πλησιάζει τον Μπάιντεν σε αυτήν την Πολιτεία που το 2016 την είχε χάσει, με μικρή διαφορά, από τη Χίλαρι Κλίντον. Η υπουργός Εσωτερικών της Αριζόνας, Κέιτι Χομπς, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι η καταμέτρηση θα συνεχιστεί «πιθανότατα» μέχρι και αύριο.

Στο Φοίνιξ, ένα πλήθος υποστηρικτών του Τραμπ, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν οπλισμένοι, συγκεντρώθηκαν έξω από ένα κέντρο καταμέτρησης φωνάζοντας «Μετρήστε τις ψήφους» και «Ντροπή στο Fox».

Στις Πολιτείες όπου ο Τραμπ υπολείπεται του Μπάιντεν, όπως στο Μίσιγκαν, οι υποστηρικτές του φώναζαν το αντίθετο σύνθημα, δηλαδή «Σταματήστε το μέτρημα», καταγγέλλοντας νοθεία επειδή οι επιστολικές ψήφοι δεν καταμετρήθηκαν τη νύχτα των εκλογών.

Δικηγόροι του επιτελείου Τραμπ έχουν εξαπολύσει πολυμέτωπη νομική επίθεση σε αρκετές από τις πολιτείες-πεδία μάχης.

Ο απερχόμενος πρόεδρος είχε δηλώσει αμέσως μετά τις εκλογές ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, χωρίς να διευκρινίσει με ποιο σκεπτικό. Οι δικηγόροι του προς το παρόν προσφεύγουν στις δικαστικές αρχές των Πολιτειών με διάφορα αιτήματα, ανάλογα με την περίπτωση: για παράδειγμα, στο Ουισκόνσιν ζητούν να γίνει επανακαταμέτρηση των ψήφων.

We placed a warning on a Tweet from @realDonaldTrump for making a potentially misleading claim about an election. This action is in line with our Civic Integrity Policy. More here: https://t.co/k6OkjNXEAm