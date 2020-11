Απίστευτος καυγάς στον τελικό του Champions League του snooker (Video)

Το Σνούκερ (αγγλικα: Snooker) είναι ατομικό άθλημα το οποίο ανήκει στην κατηγορία του μπιλιάρδου. Παίζεται σε ορθογώνιο τραπέζι καλυμμένο με πράσινη τσόχα και μοιάζει τρόπον τινά με το κλασσικό «αμερικάνικο» που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Οι παίκτες χρησιμοποιούν στέκα και όταν «στεκάρουν» πρέπει υποχρεωτικά να ακουμπούν τουλάχιστον το ένα τους πόδι στο πάτωμα. Στις περισσότερες διοργανώσεις είναι υποχρεωτικό για τους παίκτες να φορούν παπιγιόν]. Γενικώς οι παίκτες διακρίνονται τόσο για τη φυσική κατάσταση τους όσο και για το ήθος τους.

Εάν έχετε δει έναν αγώνα σνούκερ, επικρατεί απόλυτη ησυχία, κανείς από το κοινό δε φωνάζει παρά μόνο χειροκροτεί ύστερα από κάποια επιτυχημένη προσπάθεια ενώ και οι παίκτες μεταξύ τους έχουν μια αβρότητα.

Κι όμως, στον μεταξύ τους αγώνα για το Champion of Champions (κάτι σαν τον τελικό του champions league) μεταξύ του Ronnie O'Sullivan και του Mark Allen, τα πνεύματα άναψαν. Ο Ronnie θεώρησε ότι ο Mark έκανε ότι μπορούσε για να του αποσπάσει την προσοχή την ώρα που έκανε τη «στεκιά» του. Και όλοι αγρίεψαν. Μάταια ο διαιτητής προσπαθούσε να τους νουθετήσει αλλά και να τους ηρεμήσει.



What is going on there?!



Ronnie O'Sullivan isn't too pleased by Mark Allen supposedly moving within his eye line @germanref soon gets involved: "No need for an argument. Can we please just play snooker?" #ChampOfChamps pic.twitter.com/mo9NKthe9t