Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Θα αγοράσουμε 300 εκατ. δόσεις εμβολίου της Pfizer

Ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους για να προμηθευτεί έως και 300 εκατ. δόσεις του εμβολίου.

«Υπέροχα νέα από Pfizer & την BioNTech Group σχετικά με τα επιτυχή αποτελέσματα της τελευταίας κλινικής δοκιμής για εμβόλιο του COVID19» σημείωσε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο twitter συμπληρώνοντας ότι «η ευρωπαϊκή επιστήμη λειτουργεί!».

Ανακοίνωσε δε πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους σύντομα για (ποσότητα) έως και 300 εκατομμύρια δόσεις», ωστόσο προειδοποίησε να «συνεχίσουμε να προστατεύουμε ο ένας τον άλλο εν τω μεταξύ».

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.



Let's keep protecting each other in the meantime.