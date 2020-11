Οι 8 λόγοι για να ξεκινήσεις περπάτημα ή τρέξιμο στην καραντίνα

Μπορεί η πανδημία να έχει βάλει λουκέτο στα γυμναστήρια αλλά αυτό δε σημαίνει ότι έχεις δικαιολογία να σταματήσεις να αθλείσαι.

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι όρεξη και να στείλεις το κατάλληλο SMS στο 13033 για να αθληθείς ατομικά. Είτε τρέχοντας χωρίς μάσκα είτε περπατώντας (με μάσκα). Γιατί, όμως, είναι τόσο σημαντικό για την υγεία ενός ανθρώπου το περπάτημα και το τρέξιμο; Σύμφωνα με το news4health.gr:

8 οφέλη από το περπάτημα και το τρέξιμο

1. Σας βοηθά να ζήσετε περισσότερο

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Archives of Internal Medicine κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δρομείς τείνουν να ζουν περισσότερο από εκείνους που δεν κάνουν αυτή τη μορφή άσκησης τακτικά. Η μελέτη παρακολούθησε 1.000 ενήλικες (ηλικίας άνω των 50) για 21 χρόνια. Στο τέλος της μελέτης, το 85% των δρομέων ήταν ακόμα ζωντανό, ενώ μόνο το 65% των μη δρομέων ήταν ενεργό. Μια άλλη μελέτη από το Journal of the American College of Cardiology έδειξε ότι το τρέξιμο ή το περπάτημα για ακόμη και 5 - 10 λεπτά την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων.

2. Ενισχύει τη βιταμίνη D με φυσικό τρόπο

Το ανθρώπινο σώμα παίρνει το μεγαλύτερο μέρος της βιταμίνης D από την έκθεση στον ήλιο. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς ξοδεύουμε τόσο πολύ χρόνο σε εσωτερικούς χώρους που περίπου το 41,6 τοις εκατό των Αμερικανών έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης , σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nutrition Research. Όσοι έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη D μπορεί να πάσχουν από:

Πόνο στα οστά

Μυϊκή αδυναμία

Κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων

Καρκίνο

Σοβαρό άσθμα [σε παιδιά]

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D έχει επίσης αποδειχθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο ενός ατόμου να αναπτύξει άνοια και Αλτσχάιμερ. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη που περιελάμβανε 382 συμμετέχοντες έδειξε ότι εκείνοι με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D είχαν αυξημένο κίνδυνο μείωσης της γνωστικής ικανότητας. Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα αφού έλαβαν εξετάσεις αίματος των συμμετεχόντων κάθε χρόνο για πέντε χρόνια μαζί με εγκεφαλικές εξετάσεις και σαρώσεις.

3. Βελτιώνει τη διάθεση

Μια μελέτη του 2012 διαπίστωσε ότι το τρέξιμο ή το περπάτημα για 30 λεπτά την ημέρα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση ενός ατόμου, να βελτιώσει τον ύπνο και να αυξήσει τα επίπεδα συγκέντρωσης καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν διεξήγαγε επίσης μια μελέτη που ανέφερε ότι τα άτομα που πέρασαν από μια αγχωτική περίοδο στη ζωή τους μπορούν να ωφεληθούν πολύ και να βιώσουν καλύτερες διαθέσεις και να μειώσουν τα επίπεδα κατάθλιψης μετά από μια μακρά, ήρεμη βόλτα.

4. Χτίζει αυτοπεποίθηση

Το περπάτημα και το τρέξιμο είναι ένα ατομικό άθλημα - και το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα ζευγάρι καλά παπούτσια για να ξεκινήσετε. Όταν ξεκινάτε σε έναν αγώνα, δεν έχει σημασία αν είναι ένα μίλι ή ένας μαραθώνιος. Ορίζετε ένα στόχο. Τρέξτε πιο μακριά ή καλύτερα από πριν και θα σας δώσει μια αίσθηση ολοκλήρωσης και επίτευξης. Έρευνες έχουν δείξει ότι το τρέξιμο σε εξωτερικούς χώρους και η ηλιοθεραπεία μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου.

5. Το τρέξιμο σας βοηθά να αντιμετωπίσετε το άγχος

Η ανακούφιση από το άγχος είναι ένα από τα πιο κοινά ψυχολογικά οφέλη του τρεξίματος Το άγχος μπορεί να προέρχεται από ποικίλες αιτίες, όπως εργασία, οικογένεια ή γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή. Το τρέξιμο αυξάνει την ποσότητα της νορεπινεφρίνης, μιας χημικής ουσίας που μπορεί να μετριάσει την απόκριση του εγκεφάλου στο στρες. Στην πραγματικότητα, το τρέξιμο σας δίνει χρόνο να σκεφτείτε τα προβλήματά σας ή να τα αποφύγετε για λίγο.

6. Το τρέξιμο καίει θερμίδες

Όλες οι μορφές άσκησης βοηθούν στην καύση θερμίδων, σωστά; Αλλά, ξέρατε ότι μια προπόνηση διάρκειας μίας ώρας στο γυμναστήριο μπορεί να κάψει περίπου 300 θερμίδες, ενώ μια ώρα τρεξίματος μπορεί να κάψει διπλάσια ποσότητα;

Οι ειδικοί της υγείας ισχυρίζονται επίσης ότι ακόμη και το περπάτημα στο διάδρομο βοηθά και μπορεί να αυξήσει την εξάντληση θερμίδων περισσότερο από το στατικό ποδήλατο, το σκαλοπάτι και τον κωπηλάτη. Το τρέξιμο μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε λίγα κιλά, εάν θέλετε να χάσετε βάρος. Αλλά, θυμηθείτε να ενσωματώσετε μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή για να αποκτήσετε σχήμα, έτσι ώστε το σώμα σας να αναπληρώνεται με θρεπτικά συστατικά.

7. Καλό για τους ηλικιωμένους

Όλοι πρέπει να γερνάμε, αλλά οι περισσότεροι από εμάς φοβούνται να χάσουν την ανεξαρτησία μας και να υποφέρουν από ακινησία τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, μαντέψτε τι; Το περπάτημα βοηθά επίσης εδώ!

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης , εκείνοι που είχαν τη συνήθεια να περπατούν στα νιάτα τους ήταν πιο κινητικοί και ανεξάρτητοι κατά τη διάρκεια των γηρατειών τους . Οι συμμετέχοντες ηλικίας μεταξύ 70 και 89 χωρίστηκαν σε δύο ομάδες περιπατητών και μη περιπατητών. Στο τέλος της μελέτης των 2,5 ετών, η ομάδα που ασκούσε τακτικά ήταν 28% λιγότερο πιθανό να μείνει ανάπηρη και 18% λιγότερο πιθανό να υποφέρει από σωματική αναπηρία.

8. Διατηρεί τα μάτια σας υγιή

Παραδόξως, εκτός από τα γενικά οφέλη για την υγεία και το πνεύμα - το περπάτημα και το τρέξιμο είναι καλό και για τα μάτια σας. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 έδειξε ότι όσοι περπατούσαν ή έτρεχαν κατά μέσο όρο 5 μίλια την ημέρα είχαν 41% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη και απώλειας όρασης ή τύφλωσης που σχετίζεται με την ηλικία.

Αν και ο ακριβής λόγος για το όφελος είναι ακόμα άγνωστος, οι περισσότεροι ειδικοί στον τομέα της υγείας προτείνουν ότι το τρέξιμο μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 , καρδιακών παθήσεων και υψηλής αρτηριακής πίεσης που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη καταρράκτη.