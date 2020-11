Κατάρριψη ρωσικού ελικοπτέρου στην Αρμενία - Δύο νεκροί (Video)

Αρμενικές πηγές ανέφεραν ότι ρωσικό ελικόπτερο καταρρίφθηκε στην Αρμενία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστεί άλλος ένας.

Το κέντρο διαχείρισης κρίσεων στην επαρχία Αραράτ της Αρμενίας έλαβε επείγουσα κλήση ότι ρωσικό ελικόπτερο συνετρίβη και εξερράγη σε φαράγγι μεταξύ των χωριών Yeraskh και Paruyr Sevak.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Αρμενία, το ρωσικό ελικόπτερο καταρρίφθηκε από το Ναχατσιβάν, αυτόνομη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν.

