Άλμπερτ Μπουρλά: Ακόμα και όταν εγκριθεί το εμβόλιο, όλοι θα πρέπει να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα

Μήνυμα στους πολίτες να φορούν τις μάσκες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των επιστημόνων έστειλε, μέσω Twitter, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποίος χθες ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο της εταιρείας του είναι κατά 90% αποτελεσματικό.



«Το εμβόλιο για την Covid-19, εάν εγκριθεί, θα συμβάλλει σημαντικά στα παγκόσμια προγράμματα πρόληψης, δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Όλοι πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και των τοπικών αρχών υγείας - και θυμηθείτε να φοράτε τις μάσκες σας», υπογράμμισε συγκεκριμένα.

Our #COVID19 vaccine, if approved, will be an important part of global, national & state prevention plans, but not the only one. Everyone should continue to follow the guidance of the scientific community & local health authorities – and please remember to wear your masks.