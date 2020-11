Σαλάχ: Γλέντησε στον γάμο του αδερφού του, λίγες μέρες πριν βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό

Αν κάποιος αναρωτιέται για το πώς κόλλησε κορωνοϊό ο Μο Σαλάχ καθώς βρισκόταν με την αποστολή της εθνικής Αιγύπτου, ίσως η απάντηση να κρύβεται στο γαμήλιο πάρτι του αδερφού του, στο οποίο βρέθηκε λίγες μέρες πριν.

Ο σταρ της Λίβερπουλ απαθανατίστηκε σε βίντεο να χορεύει μαζί με τον νιόπαντρο αδερφό του, Νασρ, στο «γλέντι» που διοργανώθηκε στο Κάιρο και πολλοί έσπευσαν να το συνδέσουν με το θετικό τεστ Covid-19 που έλαβε το απόγευμα της Παρασκευής και που επιβεβαίωσε η ομοσπονδία της χώρας.

BREAKING: Mo Salah has tested positive for coronavirus. He has no symptoms but has immediately been placed into quarantine. Quick recovery. pic.twitter.com/nsZM0AojTC