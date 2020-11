Μπορεί το Netflix να πλημμυρίζει την πλατφόρμα με νέα προγράμματα, δεν είναι όμως λιγότερα εκείνα τα οποία «βυθίζονται» στο σκοτάδι έπειτα από μία ή και περισσότερες σεζόν.

Η αλήθεια είναι πως η πλατφόρμα, όπως και γενικότερα η αμερικανική τηλεόραση δεν «κόβει» σειρές στη μέση μιας σεζόν, αλλά αποφασίζει την τύχη τους στο τέλος αυτής. Ακόμη και το Netflix, που αναρτά όλα τα επεισόδια ταυτόχρονα, έχει τρόπο να μετρήσει την «αφοσίωση» των συνδρομητών σε μια σειρά και να κρίνει έτσι το μέλλον της.

Η σειρά «Το Τάγμα» που έκοψε το Netflix

Πριν από λίγο καιρό, έγινε γνωστό πως το Netflix αποφάσισε να μην συνεχίσει την πολυδιαφημισμένη σειρά με την βραβευμένη με όσκαρ, Χίλαρι Σουάνκ. Το Away, παρότι φάνηκε να έχει το δικό του πιστό κοινό, δεν κατάφερε να πάρει το πράσινο φως για μια δεύτερη σεζόν.

Το Σάββατο, o σεναριογράφος μιας άλλης εφηβικής σειρά φαντασίας, του «Τάγματος» (The Order) αποκάλυψε πως έπειτα από δύο σεζόν, το πρόγραμμα δεν αναμένεται να επανέλθει με έναν τρίτο κύκλο.

«Για δυο σεζόν είχα την τιμή να δουλεύω με ένα απίστευτο καστ και εργαζόμενους για το The Order του Netflix. Είναι μια από τις καλύτερες εμπειρίες της καριέρας μου. Δυστυχώς, δεν θα επιστρέψουμε, αλλά θα κρατάμε πάντοτε τις αναμνήσεις και τα props που έκλεψα. Σας ευχαριστώ όλους που το παρακολουθήσατε» έγραψε ένας εκ των σεναριογράφων, ονόματι Ντένις Χίτον.

For two seasons I was honored to work with an incredible cast and crew on The Order for @netflix. It is one of the best experiences of my career. Unfortunately, we aren't returning, but I will always cherish the memories and the props I stole. Thank you all for watching.