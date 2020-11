Άναψε το λαμπάκι της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο και όταν άνοιξε το καπό είδε έναν τεράστιο πύθωνα να κοιμάται στη μηχανή (Video)

Το τεράστιο φίδι είχε κουλουριαστεί μάλιστα και απολάμβανε τη ζεστασιά της μηχανής. Το περιστατικό συνέβη στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ο ιδιοκτήτης μιας μπλε Μάσταγκ είδε καθώς οδηγούσε το λαμπάκι της θερμοκρασίας να ανάβει. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το ψυγείο της μηχανής.

Έκανε δεξιά και σταμάτησε. Όταν άνοιξε το καπό ο άνδρας τα έχασε. Ένα τεράστιο φίδι αναπαυόταν στη μηχανή. Και δεν ήταν ένα απλό φιδάκι. Ο πύθωνας είχε μήκος 3 μέτρα. Ο άνδρας κάλεσε αμέσως την υπηρεσία περιβάλλοντος της περιοχής και ένας ειδικός απομάκρυνε το φίδι.

«Όταν με κάλεσαν να επέμβω για ένα φίδι σε καπό αυτοκινήτου, δεν περίμενα κάτι τόσο μεγάλο» είπε ο άνδρας από την υπηρεσία περιβάλλοντος.



THAT'S A BIG SNAKE! When a Mustang's check engine light flashed on, workers in Dania Beach popped the hood to see what was wrong. Turns out there was a massive 10-foot Burmese python inside.



