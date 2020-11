Η ΕΕ υπέγραψε συμφωνία για το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με την κοινοπραξία BioNTech/Pfizer για τη διάθεση του εμβολίου που παρασκευάζει για την Covid-19, ανακοίνωσε η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου με ανάρτησή της στο Twitter.

@BioNTech_Group/@pfizer #COVID19 vaccine contract signed. This 5th agreement is another milestone in our efforts to provide all citizens with a safe and effective way out of the pandemic.#StrongerTogether pic.twitter.com/zoEHdxtwLa