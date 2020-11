ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκε μυστηριώδης μονόλιθος σε έρημο της Γιούτα - Σκηνικό που παραπέμπει στην «Οδύσσεια του Διαστήματος» (Photos/Video)

Ένας μυστηριώδης μονόλιθος ανακαλύφθηκε σε απομακρυσμένη περιοχή της Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ. Εντοπίστηκε από κρατικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούσαν ελικόπτερο προκειμένου να μετρήσουν από αέρος άγρια πρόβατα που διαβιούν στην περιοχή.

Η κατασκευή, που εκτιμάται ότι έχει ύψος μεταξύ 10 και 12 ποδιών (περίπου 3 μέτρα), φαίνεται να "φυτεύτηκε" στο έδαφος. Κατασκευάστηκε από κάποιο είδος μετάλλου, το οποίο λάμπει σε έντονη αντίθεση με τους τεράστιους κόκκινους βράχους που το περιβάλλουν.

Ο πιλότος του ελικοπτέρου, Μπρετ Χάτσινγκς, δήλωσε σχετικά στο τοπικό κανάλι ειδήσεων KSLTV: «Αυτό ήταν το πιο περίεργο πράγμα που έχω συναντήσει εκεί έξω όλα τα χρόνια των πτήσεών μου».

Ο Χάτσινγκς πετούσε για λογαριασμό του τμήματος δημόσιας ασφάλειας της Γιούτα, έχοντας ως αποστολή του να βοηθήσει τους υπεύθυνους των πόρων της άγριας ζωής να μετρήσουν τα πρόβατα bighorn στο νότο της πολιτείας.

«Ένας από τους βιολόγους ήταν αυτός που εντόπισε το περίεργο αυτό εύρημα και τυχαία πετάξαμε ακριβώς πάνω από αυτό», είπε ο Χάπινγκς. Ο βιολόγος αναφώνησε «ουάου, τι, γυρίστε, γυρίστε!». Και ο πιλότος απάνητεσ «Τι; υπάρχει αυτό το πράγμα πίσω εκεί - πρέπει να το δούμε! »

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS