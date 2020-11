Βρήκε αυτά τα παράξενα πράγματα μέσα στο μπάνιο της - Δεν ήξερε ότι κινδύνευε

Μια γυναίκα από την Αυστραλία διαπίστωσε ότι μέσα στο μπάνιο της υπήρχαν 7 παράξενοι κώνοι που λες και ήταν από λάσπη. Αναρωτήθηκε τι να ήταν αλλά ευτυχώς δεν τα πείραξε. Τα φωτογράφησε και ζήτησε την βοήθεια κάποιου ειδικού.

Ανέβασε τη φωτογραφία στο twitter και ζήτησε από όποιον ξέρει να της πει τι είναι αυτά τα παράξενα σχήματα που βρήκε στο μπάνιο. Την απάντηση της την έδωσε ο Ντίτερ Χότσουλι, περιβαλλοντολόγος από το πανεπιστήμιο του Σίδνει.

Did you know these weird blobs actually belonged to a mud-dauber wasp? https://t.co/mIJtHBoDgb