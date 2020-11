Μπεν Άφλεκ: «Έπαθα κρίση πανικού όταν κάπνισα μαριχουάνα στα 15 μου»

Την πρώτη του δυσάρεστη εμπειρία από τη χρήση μαριχουάνας περιέγραψε ο Μπεν Άφλεκ, στο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Alright, Alright, Alright: The Oral History of Richard Linklater’s Dazed and Confused», όπου καταγράφονται παρασκήνια από την cult κινηματογραφική κωμωδία του 1993 «Dazed and Confused», σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ όπου ο Μπεν Άφλεκ είχε έναν μικρό ρόλο τότε, σε ηλικία 19 ετών.





Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ίδιος αποκαλύπτει: «Είχα μια κακή εμπειρία με τη μαριχουάνα στα 15 μου. Έπαθα κρίση πανικού. Κάπνιζα χόρτο μόνο όταν κάπνιζαν και οι άλλοι. Στην πραγματικότητα δεν μου άρεσε η μαριχουάνα», αναφέρει ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι δεν πήγαινε στα γυρίσματα έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών ή μεθυσμένος, όπως άλλα μέλη του καστ.



«Δεν έπινα πολύ τότε. Έγινα αλκοολικός πολύ αργότερα και πλέον βρίσκομαι σε απεξάρτηση. Γινόμουν νευρικός, δεν ήξερα αν μπορούσα να πίνω προτού πάω στη δουλειά την επόμενη μέρα. Μερικοί ήταν πιωμένοι και φτιαγμένοι στο γύρισμα» ανέφερε ο Αμερικανός ηθοποιός που έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ.