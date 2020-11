Εξώδικο Ραχήλ Μακρή στο J2US – Η απάντηση Κοκλώνη

Εξώδικο στην εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη «Barking Well Media» έστειλε η Ραχήλ Μακρή μετά την απομάκρυνσή της από το «Just the 2 of Us».

Η ίδια δεν εμφανίστηκε στο δεύτερο live του σόου λόγω τροχαίου στο οποίο είχε εμπλακεί, με την παραγωγή να προχωρά σε αντικατάστασή της από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

«Έστειλε ένα εξώδικο στο οποίο λέει ότι εμείς της μειώσαμε την προσωπικότητα επειδή δεν την επαναφέραμε στο σόου. Δεν γινόταν να το κάνουμε αυτό για τους λόγους που ξέρουμε. Βάλαμε την Ευρυδίκη στη θέση της. Η εταιρεία παραγωγής έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και αυτό το έχει υπογράψει και η Ραχήλ.

Εγώ ήθελα να είναι μαζί μας αλλά οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Ακόμα, αν έφευγε η Ευρυδίκη θα υπήρχε θέμα με την ανανέωση της λίστας των διαγωνιζομένων στην Πολιτική Προστασία αλλά και την άδεια του BBC», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης, ξεκαθαρίζοντας πως αναγκάστηκε και ο ίδιος να της απαντήσει με εξώδικο.

«Εγώ την αγαπάω τη Ραχήλ Μακρή αλλά μερικές φορές στα παιχνίδια τα φιλανθρωπικά, ενώ δεν θα ‘πρεπε, δημιουργείται ένας ανταγωνισμός», συνέχισε αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η πρώην βουλευτής είναι πληρωμένη για όλα τα LIVE μέχρι και το επόμενο Σάββατο. Δηλαδή για 4 επιπλέον επεισόδια από αυτά στα οποία συμμετείχε.

