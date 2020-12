Τηλεσκόπιο Αρεσίμπο: Η στιγμή της παταγώδους κατάρρευσης - Εντυπωσιακά πλάνα από drone (Videos)

Ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια, το οποίο βρίσκεται στο Παρατηρητήριο Αρεσίμπο στο Πουέρτο Ρίκο κατέρρευσε με πάταγο την Τρίτη.

Το μόνο ευτυχές στο όλο συμβάν ήταν ότι δεν υπήρξα κάποιος τραυματισμός καθώς η λειτουργία του είχε διακοπεί νωρίτερα.

Μηχανικοί που το ελέγξαν είχε έγκαιρα προεισοποιήσει ότι κινδύνευε να καταρρεύσει λόγω φθορών.

Το μοναδικό αυτό τηλεσκόπιο λειτουργούσε για 57 συναπτά έτη.

Η εντυπωσιακή του κατάρρευση αποτυπώθηκε και σε βίντεο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε σε αμερικανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Drone footage shows the moment support cables holding up the Arecibo Observatory in Puerto Rico snapped, sending the famous observatory that had been in operation since the 1960s crashing to the ground. https://t.co/4ori7w2Mdp pic.twitter.com/TWibdxK4Wj