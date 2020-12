Τα 10 πιο δημοφιλή τραγούδια του TikTok για το 2020 (Videos)

Το TikTok είναι και επίσημα το αγαπημένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης της νέας γενιάς.

Το 2020 ήταν αναμφισβήτητα η χρονιά του, με τα βίντεό του να έχουν εκατομμύρια προβολές και να γίνονται viral και οι χρήστες (aka TikTokers) γνωστοί και εκατομμυριούχοι.

Τρικ, συνταγές, challenges, χορογραφίες, beauty hacks κ.α. είναι μερικά από τα θέματα που βλέπουμε στο TikTok.

Εν μέσω καραντίνας, το κοινωνικό δίκτυο άνθισε κάνοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να βρουν εκεί μια διέξοδο.

Τα βίντεο συνήθως είναι ντυμένα με γνωστά τραγούδια καλλιτεχνών που λατρεύει η νεολαία.

Μερικά μάλιστα έγιναν γνωστά και viral μέσω του TikTok πουλώντας εκατομμύρια και ανεβαίνοντας στις λίστες του Billboard.

Το ίδιο το κοινωνικό μέσο μοιράστηκε τη λίστα με το Top 10 τραγουδιών για το 2020:

10. Pop Smoke - What You Know Bout Love

Το τραγούδι του Αμερικανού ράπερ έχει χρησιμοποιηθεί σε 12,1 εκατ. βίντεο.

9. Benee - Supalonely (ft. Gus Dapperton)

Μια viral χορογραφία στο TikTok τον Μάρτιο του 2020 στην οποία ακουγόταν το τραγούδι, έκανε την Benee γνωστή σε όλο τον κόσμο.

8. Rod Wave - Rags2Riches (ft. ATR Son Son)

Από τον Ιούλιο του 2020, το τραγούδι συμπεριλήφθηκε σε πάνω από 5 εκατομμύρια βίντεο του TikTok και σε dance challenges.

7. Roddy Ricch - The Box

Το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα από το TikTok αλλά και με memes που παρουσίαζαν το –γεμάτο ακατανόητες λέξεις– ρεφρέν του.

6. Saweetie - Tap In

Το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα από ένα challenge που ξεκίνησε μια δεκαεξάχρονη στην εφαρμογή και έγινε viral.

5. Doja Cat - Say So

Η «βασίλισσα του TikTok» δημιούργησε αυτό το τραγούδι που συνοδεύεται από τον viral χορό της έφηβης Χέιλι Σαρπ.

4. Cardi B (ft Megan Thee Stallion) – WAP

To «WAP» της Cardi B και της Megan Thee Stallion είναι μια από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του 2020. Ο TikToker Μπράιαν Έσπερον δημιούργησε μια χορογραφία και απέκτησε πάνω από 1 εκατ. followers στο TikTok.

3. Travis Scott - OUT WEST (feat. Young Thung)

H «σταρ του TikTok» Νικόλ Μπλουμγκάρντεν ξεκίνησε την «Out West Challenge», μια πρόκληση που έγινε αμέσως viral υπό τους ήχους του ράπερ Τράβις Σκοτ.

2. Megan Thee Stallion (ft. Beyonce) – Savage

Η πρόκληση #SavageChallenge εκτίναξε την επιτυχία της Megan Thee Stallion σε συνεργασία με τη Μπιγιόνσε.

1. Jason Derulo - Savage Love (Laxed – Siren Beat)

Πρόκειται για το πιο viral τραγούδι του TikTok με την χαρακτηριστική πλέον χορογραφία. Έχει εκατομμύρια views ενώ έχει χρησιμοποιηθεί όσο κανένα άλλο στα βίντεο της πλατφόρμας.

