Αεροπλάνο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Η αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο (Video)

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ένα μικρό αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση σε έναν αυτοκινητόδρομο στη Μινεσότα.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε ένα όχημα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, έγινε χθες γνωστό από την υπηρεσία Μεταφορών της πολιτείας.

Τις εικόνες έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία Μεταφορών της Μινεσότα και σε αυτές φαίνεται το αεροσκάφος να προσγειώνεται στον αυτοκινητόδρομο, την ώρα που κυκλοφορούν οχήματα, προτού χτυπήσει ένα εξ αυτών.

Μια βλάβη στον κινητήρα προκάλεσε το ατύχημα, που σημειώθηκε κοντά στη Μινεάπολη, τη νύχτα της Τετάρτης, εξήγησε η τοπική αστυνομία.

Οι δύο επιβάτες του αεροσκάφους και η οδηγός του οχήματος, στο οποίο προσέκρουσε το αεροπλάνο, δεν τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο κυβερνήτης Γκρεγκ Γκίφορντ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, είναι 52 ετών, με πολύ μεγάλη εμπειρία στις πτήσεις.

«Από όλα τα αεροπλάνα που θα μπορούσαν να με χτυπήσουν, χαίρομαι που ήταν αυτό», σχολίασε στο CBS η οδηγός του αυτοκινήτου.

Η αμερικανική Υπηρεσία Αεροπλοΐας (FAA) ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

ICYMI: A plane landed on 35W last night. (Yes, really!)



While this isn't *quite* what we mean by a "multimodal transportation system," we're glad no one was injured and are impressed by the pilot's effort to #zippermerge from above! pic.twitter.com/imPdiQ1wMX