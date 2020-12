Brexit - Φον ντερ Λάιεν μετά την επικοινωνία με Τζόνσον: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσονται οι συζητήσεις πάνω στο Brexit. Ένα 24ωρο, αφότου οι Βρυξέλλες μίλησαν για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες όσον αφορά στα αλιευτικά δικαιώματα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε τα όσα αναφέρει το Λονδίνο, ότι δηλαδή οι διαφορές παραμένουν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με κοινό τους ανακοινωθέν αργά σήμερα δήλωσαν ότι η επισφράγιση μιας νέας εμπορικής συμφωνίας είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή "λόγω των εναπομείναντων διαφορών σε κρίσιμα θέματα".



Όπως έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν σε tweet της, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι διαφωνούν σε βασικά σημεία, οπότε θα χρειαστεί η κατάρτιση έκθεσης στην οποία θα παρουσιάζονται τα αγκάθια.

With @BorisJohnson we took stock of the negotiations. The conditions for an agreement are not there due to remaining differences on critical issues.



We asked our Chief Negotiators to prepare an overview of the remaining differences to be discussed in person in the coming days. pic.twitter.com/rWCWlMz0dv