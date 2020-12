Ο τηλεοπτικός οδηγός των Χριστουγέννων: «Έκρηξη» περιεχομένου στην COSMOTE TV όλο τον Δεκέμβριο

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει και το PONTIKI . GR έχει βρει τις ταινίες που θα μας συντροφεύσουν την περίοδο των γιορτών, αλλά και όλο τον Δεκέμβριο, που μένουμε σπίτι.

Pop-up κανάλι για christmas overload

Ιδανικός προορισμός για τις μέρες αυτές το pop-up κινηματογραφικό κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS της COSMOTE TV, με νέες και παλαιότερες δημοφιλείς ταινίες. Από αυτές ξεχωρίζουμε το all - time Christmas classic “ Love Actually ” και την απόλυτη feel - good χριστουγεννιάτικη ιστορία του αριστουργηματικού It' s a wonderful life ». Στο κανάλι θα γνωρίσουμε επίσης νέους ήρωες και Christmas ιστορίες μέσα από τις ταινίες « The Christmas Pact », «Christmas reservations» και «A Christmas wish», ενώ από το πρόγραμμα δεν λείπουν ταινίες για τους μικρούς φίλους, όπως «Toy story 4», «Tarzan», «M eet the Robinsons », «Frozen 2» κ.α.

Το pop-up κανάλι θα βρίσκεται στον «αέρα» έως και την Τετάρτη 6/1, προβάλλοντας πάνω από 90 ταινίες: δημοφιλή blockbusters, εορταστικές ταινίες, Christmas classics και φιλμ κινουμένων σχεδίων σε μεταγλώττιση, όλα σε high definition, από κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο, όπως τα Walt Disney Studios, η Paramount, η NBC/Universal, η Lionsgate κλπ. Κι αν χάσουμε κάποια από τις ταινίες που θέλαμε να δούμε, θα την βρούμε on demand στη δωρεάν υπηρεσία Cosmote TV Plus, στον φάκελο «CHRISTMAS».

Οι πρεμιέρες ταινιών του Δεκεμβρίου

Στα κανάλια COSMOTE CINEMA 1 HD & 2 HD , οι τηλεθεατές αυτόν τον μήνα θα βρουν πρεμιέρες για κάθε γούστο.

Για τους φαν των θρίλερ, « Ο Αόρατος Άνθρωπος » του Λι Γουανέλ (Upgrade, Saw, Παγιδευμένη ψυχή: Κεφάλαιο 3) είναι η κατάλληλη επιλογή. Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία της Σεσίλια, μίας κακοποιημένης γυναίκας, που, όταν καταφέρνει να ξεφύγει από τον βάναυσο εραστή της, ανακαλύπτει ότι εκείνος έχει αυτοκτονήσει, αφήνοντάς της όμως μία δυσάρεστη έκπληξη. Στον κεντρικό ρόλο βρίσκουμε την εξαιρετική και πολυβραβευμένη Ελίζαμπεθ Μος (Τοp of The Lake, The Handmaid’s Tale) (13/12, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Για όσους προτιμούν τις δραματικές ταινίες, τότε το «Αγαπημένη μου Άννα» (14/12, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD) είναι ιδανική επιλογή. Ο Τομά γνωρίζει την Άννα στο πανεπιστήμιο, όπου σπουδάζουν λογοτεχνία. Η Άννα πάσχει από μια ελαφρά νευρική διαταραχή και υποφέρει από κρίσεις πανικού. Ο Τομά την ακολουθεί σ’ αυτόν τον σκοτεινό λαβύρινθο, αναλαμβάνοντας την καθημερινή της φροντίδα, ενώ δεν σταματά ούτε όταν οι γονείς του εναντιώνονται σε αυτή τη σχέση. Όταν όμως η Άννα ξεπερνά τους φόβους της και προσαρμόζεται στον έξω κόσμο, ο Τομά μένει μόνος, προσπαθώντας να ενώσει τα κομμάτια του παζλ.

Για όσους πάλι αγαπούν την κωμωδία, τότε το remake του κλασικού hit των ‘90s, «Dolittle» (20/12, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) θα τους ανταμείψει. Στον ρόλο του κτηνιάτρου που έχει την ικανότητα να μιλάει στα ζώα που υποδύθηκε τότε με μεγάλη επιτυχία ο Έντι Μέρφι βλέπουμε τώρα τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζοούνιορ.

Οι ταινίες που θα απολαύσουμε τον τελευταίο μήνα του χρόνου δεν σταματούν όμως εδώ, αλλά συνεχίζονται στα κανάλια COSMOTE CINEMA με αγαπημένα blockbuster & all - time classic ταινίες.

Το « The Lion King », το live remake του εμβληματικού animation της Disney , τ o οσκαρικό « Λος Άντζελες : Εμπιστευτικό», η «τελευταία πράξη των Εκδικητών» « Avengers : Endgame , το θεαματικό « Star Wars : Skywalker , Η άνοδος» , αλλά και τ o υποψήφιο για 10 Όσκαρ «Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης» του Μάρτιν Σκορτσέζε είναι μερικοί από τους τίτλους που ξεχωρίζουμε.

Διαστημικές προβολές με το sci-fi έπος του STAR TREK

T ον Δεκέμβριο, τα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV θα φιλοξενήσουν τη σειρά-μύθο των ‘60s, που καθιέρωσε το κινηματογραφικό σύμπαν του Star Trek, αλλά και τις σημαντικότερες ταινίες του εμβληματικού sci-fi franchise.

Μέχρι το τέλος του μήνα κάθε βράδυ στις 12.00, το COSMOTE Series HD θα προβάλει και τα 80 επεισόδια της θρυλικής σειράς « Star Trek: The Original Series » με την υπογραφή του Τζιν Ροντένμπερρι, που προβλήθηκε στην αμερικανική τηλεόραση από το 1966 έως το 1969, εισάγοντας το κοινό στις περιπέτειες του διαστημόπλοιου Εντερπράιζ και του πληρώματος του.

Παίρνοντας τη σκυτάλη του αφιερώματος στο franchise του Star Trek, το COSMOTE Cinema 2HD θα φιλοξενήσει όλη τη σειρά ταινιών, από το « Star Trek: The Motion Picture » του 1979, με τη σκηνοθετική υπογραφή του βραβευμένου με Όσκαρ Ρόμπερτ Γουάιζ (West Side Story) μέχρι και το « Star Trek: Nemesis » (2002) του Στιούαρτ Μπερντ (U.S. Marshals) με τους Πάτρικ Στιούαρτ και Τομ Χάρντι, συνολικά δέκα τίτλους. Το κανάλι θα προβάλλει δύο ταινίες καθημερινά, ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά παραγωγής τους.

Όλες οι ταινίες του αφιερώματος θα είναι διαθέσιμες για θέαση και μέσα από την on demand υπηρεσία COSMOTE TV Plus, όπου οι συνδρομητές μπορούν να βρουν πάνω από 10.000 τίτλους προγραμμάτων σε όλες τις θεματικές κατηγορίες (ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά).

Νέα υπηρεσία που φέρνει το σινεμά σπίτι

Μέχρι να ξαναβρεθούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες, η COSMOTE TV σε αποκλειστική συνεργασία με τις εταιρείες διανομής Odeon, Tanweer, Spentzos και Rosebud.21, μας δίνει τη δυνατότητα να νοικιάσουμε κινηματογραφικές ταινίες, λίγο μετά την έξοδό τους στις αίθουσες, ή ακόμα και σε πρώτη πανελλήνια πρεμιέρα και να τις παρακολουθήσουμε στο σπίτι.

Οι ταινίες είναι διαθέσιμες μέσω της επιλογής PVoD Πρεμιέρες της on demand υπηρεσίας Movies Club, με τιμή ενοικίασης από 4,90 ευρώ, και έχουμε 48 ώρες στη διάθεσή μας για να τις δούμε.