O Τσιτσιπάς απαντά μετά το σάλο για τα Harrods: «Επένδυσε στον εαυτό σου για να τον αγαπήσεις» (photo)

Πριν μερικές μέρες ο Έλληνας πρωταθλητής είχε ποστάρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα», προκαλώντας θύελλα καυστικών σχολίων.

Πολλοί μάλιστα είχαν σπεύσει να τον συγκρίνουν με τον φίλο του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σήμερα ο 22χρονος τενίστας, με νέα του ανάρτηση απαντά προτρέποντας τους πάντες να επενδύσουν στον εαυτό τους καλλιεργώντας την προσωπικότητά τους.

«Αν επενδύσεις στον εαυτό σου, θα τον αγαπήσεις. Κάντο σαν η ζωή σου να εξαρτάται από αυτό. Είναι μια καλή αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά.

If you invest in yourself, you will love yourself. Make it so as if your life depends on it. It's a good principal.