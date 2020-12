Ιταλία: «Ζωγράφισε» με τρακτέρ το πορτρέτο του Μπετόβεν (Video)

Στη Βόρεια Ιταλία, ένας καλλιτέχνης «ζωγράφισε» με τον πιο περίεργο τρόπο ένα πορτρέτο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Με τρακτέρ όργωσε κι έσκαψε μία έκταση, ώστε να δημιουργηθεί η προσωπογραφία του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Όπως αναφέρει το ABC, το έργο έγινε για την 250η επέτειο από τη γέννηση του Μπετόβεν.

Ο ίδιος καλλιτέχνης έχει σχεδιάσει, επίσης, αντίστοιχα πορτρέτα των Μπαράκ Ομπάμα, Νέλσον Μαντέλα και του Πάπα Φράνσις.

An artist in northern Italy used a tractor to plough through a field in the shape of Ludwig van Beethoven to mark the German composer's 250th birthday.



The artist has also created portraits of former Pres. Barack Obama, Nelson Mandela and Pope Francis.