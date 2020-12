Ινδία: Ανησυχία για την εξάπλωση της νέας μυστηριώδους λοίμωξης - Γεμάτα με ασθενείς τα νοσοκομεία (Videos)

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει στην Ινδία η νέα μυστηριώδη λοίμωξη που έχει στείλει μέχρι στιγμής στο νοσοκομείο πάνω από 500 ανθρώπους.

Παράλληλα, ένας πολίτης έχει χάσει τη ζωή του.

Μάλιστα, σε συνδυασμό με τα κρούσματα κορωνοϊού η κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας είναι δραματική.

Αξιωματούχοι υγείας στην χώρα, σύμφωνα με το CNN, έχουν βρει υπερβολικές ποσότητες μολύβδου και νικελίου σε δείγματα αίματος που ελήφθησαν από ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί στην Άντρα Πραντές.

Οι ασθενείς ανέφεραν μια σειρά από συμπτώματα, όπως επιληπτικές κρίσεις (που μπορεί να κρατήσουν ακόμα και 5 λεπτά), απώλεια συνείδησης και ναυτία.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη από μια ομάδα του Ινδικού Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών (AIIMS) αποτύπωσαν μεγάλες συγκεντρώσεις σωματιδίων μολύβδου και νικελίου σε δείγματα αίματος ασθενών.

Παράλληλα, σε δείγματα νερού που εξετάστηκαν από το AIIMS στο Δελχί δεν βρέθηκαν ίχνη μολύβδου και νικελίου, ενώ δεν προκύπτει πως μπορεί να ευθύνεται ο μολυσμένος αέρας.

Από τα 505 άτομα που είχαν νοσηλευτεί, 300 άτομα έχουν πάρει εξιτήριο ενώ ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν 45 ετών χωρίς κάποια άλλη πάθηση.

The GoAP's (mis)handling of the Eluru incident reeks of suspicion. The mortal remains of Sridhar, who succumbed to the mysterious illness were handed over to his family yesterday evening. (1/2) pic.twitter.com/cJF3F462Cf