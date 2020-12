Τέξας: Έκρηξη καταστρέφει το διαστημόπλοιο της SpaceX του Έλον Μασκ - Σχεδιάστηκε για να μεταφέρει ανθρώπους στον Άρη (Video)

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ δεν προβληματίστηκε. Η δομική του πυραύλου του που στο μέλλον θα μεταφέρει ανθρώπους και φορτία στον Άρη κρίθηκε ικανοποιητική. Παρά το γεγονός ότι κατά την προσγείωση σημειώθηκε έκρηξη και ο πύραυλος διαλύθηκε σε μια… πύρινη σφαίρα

Σύμφωνα με δημοσιευμα του Guardian, που επικαλείται το Πρώτο Θέμα το πρωτότυπο Starship SN8 εξερράγη κατά την προσπάθεια προσγείωσης στις πυραυλικές εγκαταστάσεις της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, μετά από την δοκιμαστική εκτόξευσή του.

H στιγμή μάλιστα που ο αυτοκαθοδηγούμενος πύραυλος προσγειώθηκε με ταχύτητα, μετά από ελεγχόμενη κάθοδο, και χάθηκε μέσα σε μια πύρινη σφαίρα μεταδόθηκε live από την εταιρεία.

Παρά το άδοξο τέλος της δοκιμής που κράτησε περίπου 6,5 λεπτά, ο Έλον Μασκ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του. «Άρη, σου ερχόμαστε» έγραψε στο Twitter ο δισεκατομμυριούχος.

Mars, here we come!!