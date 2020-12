«Κεραυνός» από τις ΗΠΑ: Υπερψηφίστηκαν οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποφάσισαν να επιβάλουν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, καθώς σήμερα η Γερουσία υπερψήφισε το νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις κυρώσεις για την αγορά από την Τουρκία του ρωσικού οπλικού συστήματος S-400.

Ειδικότερα, υπερψηφίστηκε με 84 ψήφους υπέρ και 13 κατά από την αμερικανική Γερουσία το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) ύψους 740 εκατ. δολαρίων που προβλέπει τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την αγορά από τη Ρωσία του οπλικού συστήματος S-400.

✓ PASSED: The 60th annual National Defense Authorization Act (NDAA) has passed the Senate.



This bipartisan legislation is crucial to keeping our military strong and our homeland safe.



pic.twitter.com/iqQjMJnfGw