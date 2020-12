Λέσβος: Βυθίστηκε στη λάσπη ξανά η «Μόρια 2» (Photos)

Σε έναν τεράστιο λασπότοπο μετατράπηκε ξανά, με τις βροχές των τελευταίων 24ώρων, ο νέος προσφυγικός καταυλισμός στον Καρά Τεπέ της Λέσβου, που δημιουργήθηκε σε παλιό πεδίο βολής μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον διαβόητο καταυλισμό της Μόριας.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα, η λάσπη έχει καλύψει μεγάλο μέρος του καταυλισμού ενώ τα νερά έχουν μπει ξανά στις σκηνές.

After several days of heavy rain, this is the situation in the new camp on Lesvos that many referees to as Moria 2.0....

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων σε δομές και υπηρεσίες στο Προσφυγικό – Μεταναστευτικό Λέσβου, οι πρόσφυγες «βρίσκονται εκτεθειμένοι στο κρύο, παλεύοντας κυριολεκτικά με τους ανέμους που πλήττουν κατά καιρούς το νησί. Οι ελλείψεις πολλές, όπως το ζεστό νερό, η περιορισμένη έως ανύπαρκτη πρόσβαση σε υγειονομικές εγκαταστάσεις (μπάνια/ τουαλέτες) και η ανεπαρκής υγειονομική περίθαλψη».

Videos from #KaraTepe or #Moria2 #Lesvos refugee camp today . It’s important to share as 1. People detained, in quarantine #Covid_19 2. Social media accounts of refugees publishing are being reported 3. NGO workers are banned if sharing stories from inside #antireport . Chain: pic.twitter.com/kdjVsLuttQ

This is what the Greek authorities +EU mean by #winterization? Tents are at the mercy of weather conditions + in danger to be carried away from the wind. Greek state should immediately transfer the #refugeesgr from #Moria2 to safe +decent reception conditions. #WinterWithoutHome pic.twitter.com/2EAa7juhUO