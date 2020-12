Βέτο από Τραμπ στις κυρώσεις της Γερουσίας απέναντι στην Τουρκία για τους S-400

Με το πρόσχημα ότι το νομοσχέδιο ενδυναμώνει την Κίνα έγραψε στο Twitter: «Ο μεγαλύτερος κερδισμένος από το αμυντικό μας νομοσχέδιο είναι η Κίνα! Θα ασκήσω βέτο!» Έτσι για ακόμα μια φορά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει τίποτα μπροστά στις σχέσεις που έχει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το νομοσχέδιο ο οποίο πέρασε από την Γερουσία, χρειάζεται την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Αν αρνηθεί όπως λέει να το εγκρίνει θα επιστρέψει στη Βουλή.

Η Γερουσία το ενέκρινε με ψήφους 84-13, δηλαδή υπερψηφίστηκε πάνω από τα δύο τρίτα των ψήφων, που είναι και η δικλείδα ασφαλείας για να ανατραπεί τυχόν βέτο σε νομοθεσία. Επιπλέον το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το βέτο, ωστόσο, μπορεί να ανατραπεί από τα δύο τρίτα των ψήφων τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Αν συμβεί αυτό, το νομοσχέδιο θα γίνει νόμος των ΗΠΑ.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!