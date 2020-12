Σύμβουλος του Ερντογάν: «Με δύο τάγματα θα πετάξουμε στη θάλασσα τους Αμερικανούς από την Αλεξανδρούπολη»

Ο γραφικός σύμβουλος για θέματα Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ερντογάν Μεσούτ Χακκί Τζασίν ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά απειλές κατά της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ σε Κρήτη και Αλεξανδρούπολη

Στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, ο Τζασίν αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ, απειλώντας με «λουκέτο» τις αμερικανικές βάσεις που λειτουργούν σε τουρκικό έδαφος και κλείσιμο των Στενών για τα αμερικανικά πλοία.

Δήλωσε συγκεκριμένα: «Μπορούμε επίσης να κλείσουμε τις στρατιωτικές μας βάσεις για τα αμερικανικά στρατεύματα. Αφήστε τους Αμερικανούς να πάρουν το ραντάρ τους (ραντάρ του ΝΑΤΟ στο Κούρετζικ). Άλλωστε αυτό το ραντάρ δεν δουλεύει για μας. Όπως και την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ. Το Ιντσιρλίκ δεν είναι τόσο σημαντικό όσο ήταν στον ψυχρό πόλεμο. Ωστόσο πρέπει να πω το εξής : Για ποιο λόγο να προστατεύουμε τους Αμερικανούς στο Ιντζιρλίκ αφού οι ΗΠΑ ήδη πήραν πίσω τους Πάτριοτ από την Τουρκία; Ήδη έχουν μειώσει τα στρατεύματά τους εκεί.Υπάρχουν αμερικάνικες βάσεις στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η Κοντολίζα Ράις είχε δηλώσει πως “Βουλγαρία και Ρουμανία είναι οι καλύτεροι μας φίλοι”. Πώς όμως οι Αμερικανοί θα φέρουν τα πλοία τους όταν τα τουρκικά στενά κλείσουν;»

Turkish President #Erdogan's advisor Mesut Hakki Casin threatens the US with base closures, says Turkey does not need to protect US troops deployed in #Turkey, vows to invade #Greece's north to chase American troops away from there while blocking access of US navy to Black Sea. pic.twitter.com/QaLoavxRzu