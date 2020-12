Πώς είναι σήμερα το κοριτσάκι από το «Love Actually» (Photos | Video)

Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες έχουν την τιμητική τους αυτή την περίοδο του εγκλεισμού.

Η απίθανη βρετανική ταινία «Love Actually» αποτελεί μια από τις ρομαντικές χριστουγεννιάτικες επιλογές, καθώς περιλαμβάνει διάφορες μικρές ιστορίες αγάπης που κάπως συνδέονται μεταξύ τους και μεταφέρουν το δικό τους μήνυμα αγάπης για τα Χριστούγεννα.

Αρκετοί ηθοποιοί που εμφανίστηκαν στη συγκεκριμένη ταινία έχουν κάνει μεγάλη καριέρα, ενώ πολλοί ήταν ήδη γνωστοί.

Ανάμεσά τους και δύο ηθοποιοί που ήταν τότε παιδιά.

Πρόκειται για τον Thomas Brodie-Sangster, ο οποίος στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο Game of Thrones και στο Queen’s Gambit, και την Olivia Olson.

Η Olivia Olson ήταν μόλις 11 ετών όταν τραγούδησε ως «Τζοάνα» το χριστουγεννιάτικο άσμα «All I Want For Christmas Is You», με κοτσιδάκια στα μαλλιά και glitter.