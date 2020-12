Κορωνοϊός - Γεωργιάδης: Μέτρα στήριξης όπως στις κλειστές επιχειρήσεις για το click away

Τα οριζόντια μέτρα στήριξης που λαμβάνουν οι κλειστές επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν να εισπράττουν οι καταστηματάρχες του λιανεμπορίου που θα λειτουργήσουν την περίοδο των εορτών με το σύστημα του click away σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνη Γεωργιάδη.



Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ετοιμάζεται νέα ρύθμιση για τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας.



Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό εξήγησε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ζωής των πολιτών και πως το σύστημα του click away αποτελούσε την μόνη εναλλακτική επιλογή ώστε τα καταστήματα να λειτουργήσουν χωρίς να επιβαρυνθούν οι υγειονομικές συνθήκες και προκληθεί τρίτο κύμα πανδημίας.



Ο υπουργός παρέπεμψε μάλιστα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δουν ότι οι χώρες που άνοιξαν τις αγορές τους χωρίς περιορισμούς σπεύδουν τώρα να επαναφέρουν την σκληρότερη μορφή του lockdown.



«Είπε η κυρία Γεννηματά ότι η επιλογή της κυβέρνησης για το click away ευνοεί τους μεγάλους και σκοτώνει τους μικρούς. Το ίδιο και ο κ. Τσίπρας. Αυτό πιστεύετε; Η μείζονα απόφαση που πήραμε ήταν να μην λειτουργήσει το λιανεμπόριο στην κρίση της πανδημίας εντός των εορτών. Τι έχει γίνει στην Ευρώπη; Ξέρετε; Στην Γερμανία ελήφθη έκτακτη απόφαση για ολικό λοκνταουν με την σύμφωνη γνώμη 16 πρωθυπουργών ομοσπονδιακών κρατιδίων. Παρομοίως, στην Ολλανδία πάνε σε ολικό κλείσιμο. Προ ολίγου στο Λονδίνο που είδαμε όλοι τις εικόνες εξω από τα Χάροντς πηραν την απόφαση να κλείσουν τα πάντα. Αυτό γιατί άνοιξαν το λιανεμπόριο και με το που άνοιξε είχαμε τεράστια αύξηση των κρουσμάτων. Ολοι τρέμουμε το τρίτο κύμα» είπε ο κ. Γεωργιάδης για να προσθέσει «Αντί να πείτε μπράβο που πήραμε απόφαση με γνώμονα την υγεία των πολιτών γνωρίζοντας ότι θα έχει κόστος κάνατε κριτική. Το κάναμε γιατί σημασία έχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι τώρα».



Click away για να μην υπάρξει στάση εμπορίου



- Οι ταχυμεταφορές κατέρρευσαν γιατί δέχονταν 550 χιλ παραγγελίες την ημέρα



Επιπροσθέτως είπε ότι «Καταλήξαμε ότι δεν έπρεπε να ανοίξουμε το λιανεμπόριο αρα έπρεπε να βρούμε εναλλακτικό τρόπο για να μην υπάρξει στάση εμπορίου» ο ίδιος εξήγησε ότι στο πρώτο κύμα το ρεκόρ αυξημένων ηλεκτρονικών παραγγελιών ήταν στα 150 χιλ πακέτα την ημέρα. «Οι ταχυμεταφορές οργανώθηκαν και από τα 150 χιλ πακέτα κατάφεραν να εξυπηρετούν συνεχόμενα 250 χιλ πακέτα την ημέρα. Όταν μπήκαμε στον Δεκέμβριο οι παραγγελίες έφτασαν 500 χιλ την ημέρα. Εκεί οι εταιρείες κούριερ σταμάτησαν να δέχονται παραγγελίες. Δεν έπρεπε να βρούμε τρόπο να μεταφέρουμε τις παραγγελίες σε εναλλακτικό κανάλι χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία; Να εξυπηρετήσουμε; Αυτό είναι το click away».



Ο υπουργός ανέφερε ότι τα αποτελέσματα από την κίνηση τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος είναι ενθαρρυντικά. «Την πρώτη ημέρα είχαμε δεκάδες χιλιάδες παραγγελίες και σήμερα διπλάσιες παρά το γεγονός ότι είχαμε άσχημο καιρό» είπε.



Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τους μεγάλους του λιανεμπορίου που κερδίζουν από το σύστημα λειτουργίας της αγοράς είπε «κερδίζει ο μεγάλος; Προφανώς ο μεγάλος και πιο καλά οργανωμένος λειτουργεί καλύτερα. Αλλά εμείς εντάξαμε και την τηλεφωνική παραγγελία για να μπορεί να δουλέψει και ο μικρός που δεν έχει σύστημα eshop. Βάλαμε και την πληρωμή με πιστωτική στο κατάστημα. Βάλαμε και δωρεάν μήνυμα για να μπορεί ο μικρός καταστηματάρχης να ενημερώνει τους πελάτες του. Έχετε να μας πείτε καμιά καλή ιδέα; Αυτό θα ήταν καλή αντιπολίτευση».



Τα καταστήματα που λειτουργούν click away θα θεωρούνται «κλειστά» για να λαμβάνουν τα μέτρα στήριξης



Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τους προέδρους των επιμελητηρίων της χώρας και μετά από εξαντλητικό διάλογο «καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε άλλος εναλλακτικός δρόμος».



Παράλληλα τόνισε «Δεν ισχυριζόμαστε ότι θα ισοφαρίσουμε την μείωση τζίρου. Γι αυτό και οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση αυτής της ρύθμισης θα θεωρούνται κλειστές για να λαμβάνουν τα οριζόντια μέτρα στήριξης».

