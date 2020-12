Κορωνοϊός: Σε καραντίνα Ευρωπαίοι ηγέτες ελέω Μακρόν

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Άνχελ Γκουρία έγραψε σήμερα στον λογαριασμό του στο Twitter ότι είναι σε καραντίνα και θα κάνει τεστ για κορωνοϊό μετά την επαφή που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν αυτή την εβδομάδα.

My thoughts are with President @emmanuelmacron for a speedy recovery. In light of his involvement in the @OECD’s 60th Anniversary on Monday & following medical protocols, I am quarantining & testing. All relevant steps are being taken to safeguard the wellbeing of guests & staff.