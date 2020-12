Χάος στη Βρετανία: Συνωστισμός στα αεροδρόμια, ουρές χιλιομέτρων φορτηγών, άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ (Photos/Videos)

Η εμφάνιση νέου στέλεχος του κορωνοϊού στη Βρετανία και μάλιστα τη στιγμή που η πανδημία καλπάζει παγκοσμίως, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Μάλιστα σήμερα ο Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ προχωρα΄σε σύσκεψη προκειένου να εξεταστούν όλα τα νέα δεδομένα και να ληφθούν έγκαιρα οι κατάλληλες αποφάσεις.

Όπως αναμενόταν, πλήθος κρατών εντός και εκτός ΕΕ προχώρησαν σε διακοπή κάθε αεροπορικής σύνδεσης με την Βρετανία, γεγονός που έχει προκαλέσει το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια της χώρας. Σκηνές πανικού αλλά και απόγνωσης εκτυλίσσονται και στα σούπερ μάρκετ της χώρας, όπου ήδη τα ράφια άδειασαν και οι πολίτες πλέον έχουν ξεμείνει από βασικά άγαθα.

Tεράστιες ουρές έχουν δημιουργηθεί και από φορτηγά που μεταφέρουν πάσης φύσεως αγαθά, έξω από Ντόβερ.

Πολίτες καταγγέλλουν ότι ενώ υπάρχει διαβεβαίωση για επάρκεια αγαθών από τις αρχές και τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο η εικόνα με τα άδεια ράφια είναι ίδια σε όλες τις μεγάλες και μικρές αλυσίδες.

Ο φωτογραφικός φακός έχει απαθανατίσει ουρές Βρετανών από τις 6 το πρωί έξω από καταστήματα ενώ έντονοι φόβοι εκφράζονται όχι μόνο για ελλείψεις σε… χαρτί υγείας αλλά και σε βασικα΄διατροφικά αγαθά.

In the supermarket queue at 5.50 to get my hands on blockade/Brexit bog paper pic.twitter.com/UhPYt4L6x6