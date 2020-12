Κορωνοϊός: Έγκριση και από την Κομισιόν για το εμβόλιο της Pfizer

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε με τη σειρά της το «πράσινο φως» για το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer/BioNTech, ύστερα από την έγκριση που έδωσε νωρίτερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας (ΕΜΑ), ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σήμερα προσθέτουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο σε μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας, διαθέτοντας το 1ο εμβόλιο COVID19 για τους Ευρωπαίους. Θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες της ΕΕ ταυτόχρονα, υπό τους ίδιους όρους», επισήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.



More will come.



It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdays https://t.co/4Xa17PQkMv