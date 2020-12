ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν έκανε το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού - Κάλεσε τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν (Video)

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, 78 ετών, εμβολιάστηκε τη Δευτέρα για την Covid-19, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, λαμβάνοντας την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech σε νοσοκομείο του Νιούαρκ, στο Ντέλαγουερ.

Ο Μπάιντεν προέτρεψε τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν μόλις καταστεί διαθέσιμο το εμβόλιο, τονίζοντας ότι "δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας". Απέδωσε επίσης τα εύσημα στην κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη των εμβολιασμών.

BREAKING: President-elect Joe Biden receives the Pfizer vaccine at ChristianaCare Hospital in Delaware. https://t.co/Q9lpnjF1lq pic.twitter.com/03L2AEmrfs