Χριστούγεννα - Τηλεόραση: Τι θα δούμε στα κανάλια (Photos)

Τα γιορτινά τους «βάζουν» τα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Μάλιστα, ο ΑΝΤ1 έχει ετοιμάσει ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

ΑΝΤ1: Το εορταστικό πρόγραμμα

Την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020, στις 10.00, η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της θα παρουσιάσουν ένα άκρως εορταστικό «Πρωινό» στον ΑΝΤ1. Καλεσμένη της εκπομπής θα είναι η Κατερίνα Στανίση, η οποία μιλά αποκλειστικά για την πορεία και τους έρωτές της, αλλά και για τη σχέση με τη μητέρα της. Επιπλέον, θα ερμηνεύσει διαχρονικές επιτυχίες της.

Παραμονή και Ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 20.00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τις «Άγριες Μέλισσες» σε δύο εορταστικά επεισόδια του «Rouk Zouk». Την παραμονή Χριστουγέννων, στις 20.00, μονομαχεί το «Άνω Διαφάνι» – Γιώργος Σουξές, Κωστής Σαββιδάκης, Ελένη Καρακάση, Γιώργος Ηλιόπουλος και Αλέξανδρος Καλπακίδης – με το «Κάτω Διαφάνι» – Χρήστος Πλαΐνης, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Νίκος Λεκάκης, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία Αντουλινάκη και Ιωάννης Αθανασόπουλος.

Την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, στις 20.00, τα πράγματα «αγριεύουν» με Κάτια Δανδουλάκη, Λεωνίδα Κακούρη, Γιώργο Γεροντιδάκη, Μαρία Πετεβή και Αναστάσιο Ροϊλό από τη μια πλευρά και στην απέναντι ομάδα τους Μαρία Κίτσου, Δημήτρη Γκοτσόπουλο, Δανάη Μιχαλάκη, Έλλη Τρίγγου και Αργύρη Πανταζάρα.

Την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, τα μεσάνυχτα, η εκπομπή «Χιούστον το Λύσαμε», με παρουσιαστές τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον Νικόλα Ράπτη, μεταμορφώνεται σε… «Χιούστον Στολίσαμε!». Με μουσική παρέα τους Λευτέρη Πανταζή, Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, Χρήστο Δάντη, Γιώργο Τσαλίκη, Stan Αντιπαριώτη, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One, Ελευθερία Ελευθερίου, Konnie Metaxa και Ευτύχη Μπλέτσα.

ΣΚΑΪ: Μουσική και... αδύναμος κρίκος

Στα μουσικά ραντεβού της παραμονής, την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, ο Σπύρος Παπαδόπουλος εύχεται «Στην υγειά μας ρε παιδιά» με καλεσμένους τους Δημήτρη Μπάση, Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Δημήτρη Σταρόβα, Κρατερό Κατσούλη, Αργύρη Πανταζάρα, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, κ.ά.

Επιπλέον, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, ο Τάσος Τρύφωνος υποδέχεται σε ένα special εορταστικό επεισόδιο του «Ο πιο αδύναμος κρίκος» οκτώ γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα, που παίζουν για καλό σκοπό.

Alpha: Γιορτινή «Μουρμούρα»

Με guest τους Ευαγγελία Μουμούρη, Μαρία Καβογιάννη, Τάσο Χαλκιά, Σμαράγδα Καρύδη και Ιωάννα Ζιάνη έρχεται το εορταστικό επεισόδιο της «Μουρμούρας» στον Alpha, στις 23 Δεκεμβρίου, στις 21.00.

Star: Τροχός της Τύχης και Starland

Στις 24, 28,29 και 30 Δεκεμβρίου, στις 18.40, ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Βάλια Χατζηθεοδώρου θα υποδεχτούν στο Star ως καλεσμένους αγαπημένα πρόσωπα, που γυρίζουν τον «Τροχό της Τύχης» για φιλανθρωπικό σκοπό. Όπως αναφέρει το Star, η Starland θα είναι κοντά στα παιδιά στις γιορτές και τις καθημερινές από 25.12.20 έως και 1.1.21, με όλους τους αγαπημένους ήρωες και πολλά Christmas Special Episodes.

Χριστούγεννα στο Mega

Στο Mega, το «Ένα εκατομμύριο yen» με τη Σμαράγδα Καρύδη έρχεται με εορταστικά επεισόδια για φιλανθρωπικό σκοπό και σπέσιαλ καλεσμένους στις 24 και 25.12, στις 18.30.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 22.00, θα δούμε ένα ξεχωριστό ρεβεγιόν Χριστουγέννων με τη μοναδική Νατάσα Θεοδωρίδου. Κοντά της θα είναι οι πολύ καλοί της φίλοι Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελένη Φουρέιρα, Πέτρος Ιακωβίδης, Stan Αντιπαριώτης, Γωγώ Τσαμπά και οι αγαπημένοι σε όλους μας Άγγελος και Στέλιος Διονυσίου.

Η εκπομπή «Έλα και θα δεις» του Θοδωρή Αθερίδη μεταδίδεται εκτάκτως την Παρασκευή των Χριστουγέννων, στις 22.00, με καλεσμένους τους Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννη Ζουγανέλη, Χρήστο Θηβαίο, Τάσο Νούσια, Χάρη Τζωρτζάκη, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Βάσω Γουλιελμάκη, Σοφία Κουρτίδου, Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη.

Open TV: Ο τελικός του «Just the 2 of us»

Το Open ετοιμάζει ένα εορταστικό επεισόδιο της εκπομπής «Ευτυχείτε» με την Κατερίνα Καινούργιου, ενώ αναμένονται ο ημιτελικός και ο τελικός του «Just the 2 of us» στις 25.12 (22.00) και στις 26.12 (21.00).

Μουσική στην ΕΡΤ

Η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορωδίας της ΕΡΤ έρχεται την Πέμπτη 24.12, στις 19.00, στην ΕΡΤ-2 από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.