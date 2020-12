Κορωνοϊός: Υπό άκρα μυστικότητα η μεταφορά του εμβολίου στις χώρες της ΕΕ (Video)

Υπό υψηλή αστυνομική επιτήρηση διεξάγεται η επιχείρηση μεταφοράς των εμβολίων των Pfizer-BioNTech από την βελγική μονάδα παραγωγής στο Πουρς προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Φορτηγά ψυγεία φορτωμένα με τις παρτίδες των εμβολίων ξεκινούν από το εργοστάσιο της Pfizer και αναχωρούν υπό αστυνομική συνοδεία προς κατευθύνσεις που δεν αποκαλύπτονται. Τα μέσα ενημέρωσης κρατούνται σε απόσταση, ώστε η επιχείρηση μεταφοράς των εμβολίων κατά της Covid-19 να γίνει με την μυστικότητα που επιβάλλουν λόγοι ασφαλείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαιώνει ότι οι πρώτες δόσεις θα βρίσκονται εγκαίρως στις 27 χώρες μέλη της Ενωσης για την έναρξη της ευρωπαϊκής εκστρατείας εμβολιασμού στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 countries.



These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb