Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή εκτόξευσαν την τηλεθέαση του J2US!

Τι κάνατε χτες το βράδυ; Οι περισσότεροι, όπως προκύπτει και από τα νούμερα τηλεθέασης, ήταν συντονισμένοι στη συχνότητα του Open TV για τον τελικό του Just the 2 of Us.

Υπήρχε άφθονο θέαμα όπως μας έχει συνηθίσει το σόου, όλα έβαιναν καλώς, ώσπου ξαφνικά γίνεται κάτι που μάλλον κανείς δεν περίμενε να δει το τελευταίο Σάββατο του 2020 ή και γενικά.

Η Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή μαζί στη σκηνή να τραγουδούν επιτυχείς τους κι όπως καταλαβαίνετε η τηλεθέασης εκτοξεύτηκε.

Σύμφωνα με το tvnea.com τα νούμερα κινήθηκαν ως εξής: