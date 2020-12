«Πάρτι» στο Twitter για Βίσση - Βανδή: Πώς σχολιάστηκε η πολυαναμενόμενη συνάντηση!

Μια συνάντηση που διαφημιζόταν μέρες, ωστόσο, καθήλωσε το κοινό και εκτόξευσε την τηλεθέαση! Ο λόγος, φυσικά για την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή οι οποίες αποφάσισαν να βάλουν τέλος σε μια "κόντρα" χρόνων και να δώσουν τα χέρια επί σκηνής!

Η μακροβιότερη και πιο πολυσυζητημένη διαμάχη της ελληνικής δισκογραφίας έληξε, λοιπόν, στον τελικό του J2US με τις δυο καλλιτέχνιδες να ερμηνεύουν η μια κομμάτια της άλλης, να αγκαλιάζονται ακόμα και να ανταλλάσουν φιλί στο στόμα επί σκηνής!

Όπως ήταν φυσικό, τα social media πήραν... φωτιά, με τους χρήστες του διαδικτύου να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια, όπως και εκείνοι που μετά από μια χρονιά που τα είχε... όλα, τόνισαν ότι αυτό ήταν το "κερασάκι στην τούρτα"!

How it started. How it's going. #j2us pic.twitter.com/O7YtgqQXFk