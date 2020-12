Η Ευρώπη θωρακίζεται: Ξεκίνησε η κούρσα του εμβολιασμού με το... βλέμμα στη μετάλλαξη

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, ξεκίνησαν σήμερα τις εκστρατείες του εμβολιασμού για την Covid-19, χαιρετίζοντας αυτήν την πρώτη νίκη απέναντι στον νέο κορωνοϊό, μολονότι μια μετάλλαξή του ανησυχεί ολοένα και περισσότερο τον κόσμο.

Ιστορική ημέρα η 27η Δεκεμβρίου 2020 και για την Ελλάδα με την έναρξη των εμβολιασμών. Από τα πέντε νοσοκομεία αναφοράς στην Αττική ξεκίνησε ο μαζικός εμβολιασμός στη χώρα μας. Πρώτη των πρώτων η νοσηλεύτρια επικεφαλής της ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», Ευσταθία Κομπισιούλη, ενώ στη συνέχεια εμβολιάστηκε στο ίδιο νοσοκομείο ο 88χρονος Μιχάλης Γιοβανίδης από την Ορεστιάδα του Έβρου, φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Μελίσσια.

Το μεσημέρι, παρουσία δημοσιογράφων, εμβολιάστηκαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σ. Τσιόδρας, ο Πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γ. Βαρουφάκης, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μ. Θεοδωρίδου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρος και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, ο οποίος εκπροσωπεί τον Αρχιεπίσκοπο.

Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech που παραδόθηκαν μόλις χθες, χορηγήθηκαν στην Ιταλία λίγο πριν από τις 8 το πρωί στη νοσηλεύτρια Κλαούντια Αλιβερνίνι και την καθηγήτρια Μαρία Ροζάρια Καπομπιάνκι, τη διευθύντρια του εργαστηρίου ιολογίας του νοσοκομείου Σπαλάντσάνι της Ρώμης. «Το λέω απ’ την καρδιά μου: Να εμβολιαστούμε. Για εμάς. Για τους αγαπημένους μας και για το σύνολο», δήλωσε η Αλιβερνίνι.

Η Ιταλία, η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο στην ΕΕ, με 71.000 νεκρούς, «ξυπνά και πάλι», σχολίασε ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε στο Twitter, τονίζοντας ότι η σημερινή ημέρα «θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας».

Μία ώρα αργότερα, η Αραθέλι Ροσάριο Ιντάλγκο Σάντσεθ, 96 ετών, έγινε η πρώτη Ισπανίδα που εμβολιάστηκε, στον οίκο ευγηρίας όπου διαμένει, στη Γουαδαλαχάρα. Η μικρόσωμη γιαγιά με τη λευκή πουκαμίσα και τη μάσκα προστασίας στο πρόσωπό της, παραδέχτηκε ότι «δεν ένιωσε τίποτα» όταν της έκαναν την ένεση.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV