Αγοράζει άλλες 100 εκατ. δόσεις του εμβολίου της Pfizer η ΕΕ

Επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, αποφάσισε να αγοράσει η ΕΕ, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει ήδη από την Κυριακή τις εκστρατείες του εμβολιασμού για την Covid-19.

We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow!