Πάνω από 8.500 ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα - Ιδιαίτερα επιβαρυμένη η κατάσταση σε Δυτική Αττική και Κοζάνη

«Το δεύτερο πανδημικό κύμα και ο κορωνοϊός μας έδειξε για τα καλά τα δόντια του»» είπε καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας Βάνα Παπαευαγγέλου, κάνοντας μια αναδρομή στην εξάπλωση της πανδημίας διεθνώς αλλά και στη χώρα μας όλο αυτό το διάστημα.

Σημειώνεται ότι επιπλέον 1.047 κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Στα 327 τα νέα κρούσματα στην Αττική εκ των οποίων τα 98 στο κέντρο της Αθήνας, 197 στη Θεσσαλονίκη. 458 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ έχουμε 58 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους. Πέραν της συνολικής αύξησης των κρουσμάτων, αυξημένη επιδημιολογική επιβάρυνση παρατηρείται στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Λάρισα και την Κοζάνη.

«Τα πρώτα κρούσματα της νόσου εμφανίστηκαν στη Γιουχάν της Κίνας περίπου ένα χρόνο πριν από σήμερα ενώ δύο μήνες αργότερα είδαμε τη λοίμωξη να επεκτείνεται στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Στη χώρα μας το πρώτο κρούσμα σημειώθηκε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου. Συνολικά μέχρι χθες 28 Δεκεμβρίου, σε ένα διάστημα 10 μηνών, διαγνώστηκαν στη χώρα μας 136 χιλιάδες κρούσματα με μια μικρή υπεροχή των ανδρών περίπου στο 52% ενώ τα περισσότερα κρούσματα αφορούν στην ηλικιακή ομάδα 40-64 ετών. Μέχρι χθες 4.672 έχασαν τη ζωή τους και είναι σαφές ότι οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, που αν και αντιπροσωπεύουν μόνο το 16,8% των κρουσμάτων, αφορούν στο 85% των ανθρώπων που έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό» υπογράμμισε η κ. Παπαεαυγγέλου κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα μας.

Όπως είπε η ίδια «το πρώτο πανδημικό κύμα αναχαιτίστηκε γρήγορα. Πέρασαν οι καλοκαιρινοί μήνες και στη συνέχεια είδαμε μια ήπια αύξηση των κρουσμάτων που έκανε όλους μας να συνειδητοποιήσουμε ότι για κάποιους μήνες τουλάχιστον θα συνηθίσουμε να ζούμε με τον κορονοϊό ανάμεσά μας».

«Δυστυχώς, στα τέλη του Οκτωβρίου ήρθε το δεύτερο πανδημικό κύμα και ο κορωνοϊός μας έδειξε για τα καλά τα δόντια του» ανέφερε η κ. Παπαευαγέλου. «Η επιδημιολογική επιβάρυνση ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα να φτάσει στα όρια του το ΕΣΥ, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που κυρίως μας έμαθε το δεύτερο πανδημικό κύμα είναι η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται ο κορονοϊός» υπογράμμισε το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

«Μας έμαθε όμως ακόμα, και όλοι το παρατηρήσατε, πόσο εύκολα γεμίζουν τα νοσοκομεία και οι ΜΕΘ, όταν αντίθετα η μείωση της πίεσης στα νοσοκομεία έρχεται με εξαιρετικά επώδυνους βραδείς ρυθμούς» είπε η κ. Παπαευαγγέλου, προσθέτοντας ότι «ήταν λοιπόν μια χρονιά πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες». «Μάθαμε πολλά, όχι μόνο εμείς οι γιατροί, όλοι μας είχαμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία που θα διηγούμαστε στην επόμενη γενιά. Μια επώδυνη εμπειρία που όμως μας έκανε να σταματήσουμε για μια στιγμή το χρόνο και να σκεφτούμε τι πάνω από όλα έχει σημασία για τη ζωή του καθενός μας».

«Ήρθε επιτέλους η ελπίδα, ήρθε το εμβόλιο που όλοι περιμέναμε» υπογράμμισε η κ. Παπαευαγγέλου, προσθέτοντας ότι «έτσι μπορούμε πια να πούμε ότι το 2021 θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω και θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, να βάζουμε στόχους, να τους πετυχαίνουμε αλλά και να διασκεδάζουμε ανέμελα με συγγενείς και φίλους».

«Προσοχή όμως» είπε η λοιμωξιολόγος «επαναλαμβάνουμε συνεχώς πως ο εμβολιασμός μάς δίνει χαρά και ελπίδα αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός».

Όπως υπογράμμισε η ίδια «η συλλογική ανοσία δεν θα επιτευχθεί πριν περάσουν αρκετοί μήνες- ακόμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας σήμερα δείχνουν ότι στην επικράτεια έχουμε ακόμα πολλά ενεργά κρούσματα. Υπολογίζεται ότι συνολικά σήμερα έχουμε περίπου 8,5 χιλιάδες ενεργά κρούσματα με περισσότερα από 2 χιλιάδες στην Αττική και περισσότερα από 1.600 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσα μας. Η διασπορά του ιού αφορά ολόκληρη την επικράτεια» σημείωσε η κ. Παπαευαγγέλου.

Σε παγκόσμια κλίμακα «η πανδημία έχει ξεπεράσει πλέον τις 82 εκατ. διαγνώσεις εκ των οποίων τα 58 εκατ. έχουν αναρρώσει. Οι ενεργές λοιμώξεις αυξήθηκαν σε περίπου 22 εκατ. Ο ρυθμός των διαγνώσεων διατηρείται σε 700 χιλιάδες διαγνώσεις ανά ημέρα, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας. Ο αριθμός των ατόμων που καταλήγουν από τον ιό έχει σταθεροποιηθεί στις 13 χιλιάδες ανά ημέρα» υπογράμμισε ο επίκουςρος καθηγήτης Ιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

«Στην Ευρώπη η επιδημία πλησιάζει τα 23 εκατομμύρια διαγνώσεις και τους 530 χιλιάδες θανάτους ενώ ο ρυθμός των διαγνώσεων υποχώρησε τα επίπεδα των 150 χιλιάδων ανά ημέρα» είπε ο κ. Μαγιορκίνης.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε πως βάσει των στοιχείων που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ «συνεχίζεται η μείωση των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια». «Η πίεση στο σύστημα Υγείας δείχνει σταδιακή υποχώρηση. Ενδεικτικά βλέπουμε μείωση 22% σε σχέση με τις αρχές Δεκεμβρίου στις ΜΕΘ ενώ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν υποχωρήσει κατά 50%» ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η κατάσταση στις ΜΕΘ παραμένει εξαιρετικά επιβαρυμένη».

«Στην Αττική ο αριθμός των διαγνώσεων την προηγούμενη εβδομάδα συνέχισε να συρρικνώνεται καταγράφοντας έως και 10% λιγότερες διαγνώσεις ενώ στη Θεσσαλονίκη η συρρίκνωση διατηρήθηκε στο ρυθμό των 30% λιγότερων διαγνώσεων» διευκρίνισε. «Ο ενεργός αριθμός αναπαραγωγής στην Αττική 10 ημέρες πριν εκτιμάται σε περίπου 0,8 ενώ στη Θεσσαλονίκη εκτιμάται σε περίπου 0,6» σημείωσε.

«Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η κατάσταση στη Δυτική Αττική και στην Κοζάνη. Ενώ η επιδημία στην υπόλοιπη χώρα φαίνεται να είναι γενικά σε πτωτική πορεία» διευκρίνισε ο κ. Μαγιορκίνης.

«Με απλά λόγια το σύστημα Υγείας αποσυμφορείται πολύ πιο αργά από ό,τι συμπιέστηκε γι αυτό και οι γιορτές αυτές, όπως έχουμε πει, είναι διαφορετικές» υπογράμμισε ο κ. Μαγιορκίνης.

«Οι συναντήσεις σε κλειστούς χώρους χωρίς χρήση μάσκας σε γιορτινές συνθήκες δημιουργούν συνθήκες υπερμετάδοσης του ιού. Ό,τι κερδίζουμε με κόπο πρέπει να το διατηρήσουμε. Δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε σε επίπεδο για κοινωνική χαλάρωση» τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης.

«Το ιδανικό θα ήταν να κάνουμε τις γιορτές με την οικογένεια μας μόνο και να αποφύγουμε τη συνάντηση με διαφορετικά νοικοκυριά. Αν συναντηθούμε με άλλη οικογένεια, ιδανικά θα είναι να είναι η ίδια που είδαμε και στις προηγούμενες ημέρες ώστε να διατηρήσουμε τη λεγόμενη κοινωνική φούσκα σε όλη τη διάρκεια των εορτών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μη συμμετέχουν σε παρόμοιες συναντήσεις ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι. Εάν έχουμε συμπτώματα δεν συμμετέχουμε και απομονωνόμαστε. Φοράμε μάσκες όπου είναι δυνατόν, στις γιαγιάδες, στους παππούδες, ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες πάμε με μάσκα και κυρίως αποφεύγουμε αγκαλιές και φιλιά. Διατηρούμε ένα μικρό αριθμό ατόμων στις συναντήσεις, συναντιόμαστε με τα ίδια άτομα σε όλες τις γιορτές, διατηρούμε την κοινωνική μας φούσκα. Κρατάμε τους κανόνες υγιεινής, αερίζουμε τους χώρους ή συναντιόμαστε σε ανοιχτούς χώρους» είπε ο κ. Μαγιορκίνης, υπενθυμίζοντας τους κανόνες για όσο το δυνατόν ασφαλείς γιορτές.

Παράταση της ισχύος των περιοριστικών μέτρων σε περιοχές της Δυτικής Αττικής ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε πως αποφασίστηκε παράταση των πρόσφατων περιοριστικών μέτρων των δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας μέχρι και την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, στις 6 το πρωί.

Στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας αποφασίστηκε η άρση των πρόσφατων μέτρων καθώς τα ενεργά κρούσματα έχουν υποχψωρήσει από τα 30 στα 14 σήμερα.

Επίσης παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στην Κοζάνη, την Εορδαία και το δήμο Βοΐων. Άρση των μέτρων αποφασίστηκε επίσης για τους δήμους Σερβίων και Βελβεντού. Στα μέτρα που παρατείνονται υπάρχει και αυτό της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 18:00 έως τις 05:00.

Σημειώνεται ότι το πρωί προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση που μετέφερε τις 83.850 δόσεις του εμβολίου κατά της covid-19, των Pfizer/BioNTech.

«Θα έχουμε παραλάβει 429 χιλιάδες εμβόλια της Pfizer μέχρι το τέλος Ιανουαρίου» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε ότι ακολουθούν οι εγκρίσεις και για άλλες φαρμακοβιομηχανίες, και μέσα στο Φεβρουάριο θα έχουμε ικανό αριθμό εμβολίων.

Εντωμεταξύ, επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, αποφάσισε να αγοράσει η ΕΕ, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει ήδη από την Κυριακή τις εκστρατείες του εμβολιασμού για την Covid-19.

