Από το click away στo click in shop - Πώς θα λειτουργεί

Σκέψεις για το επόμενο στάδιο προς την επανεκκίνηση της λειτουργίας του λιανεμπορίου, μετά τη διαδικασία πωλήσεων με παράδοση εκτός του καταστήματος (click away) κάνει η κυβέρνηση.

Καθώς δεν αναμένεται ένα οριζόντιο άνοιγμα των καταστημάτων, άρση του lockdown και επιστροφή στην κανονικότητα, η παράδοση του προϊόντος εντός του καταστήματος (click in shop), φέρεται να είναι το επόμενο βήμα.

Εν αναμονή των συζητήσεων στις αρχές του νέου έτους, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, όλα, όπως φαίνεται, εξαρτώνται από την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων, έτσι, το πότε θα ενεργοποιηθεί το «click in shop» δεν μπορεί ακόμα να αποσαφηνιστεί.

Σημειώνεται πως το νέο βήμα προς τη σταδιακή επανεκκίνηση της λειτουργίας του λιανεμπορίου, δεν έρχεται για να αντικαταστήσει το «click away», το οποίο θα συνεχίσει για όσους επιθυμούν να μην εισέρχονται εντός των καταστημάτων.

Πώς θα λειτουργεί το μέτρο-«γέφυρα»

Ωστόσο, πλέον, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να κλείνει ραντεβού για να μπορεί να επιλέξει και να δοκιμάσει τα προϊόντα που επιθυμεί, ή να προβεί σε αντικατάσταση αυτών που έχει ήδη προμηθευτεί.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο παραμονής εντός του καταστήματος, αυτός θα είναι συγκεκριμένος. Ειδικότερα, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, εξετάζεται να μην υπερβαίνει τη μισή ώρα.

Ο αριθμός των καταναλωτών που θα βρίσκονται εντός του καταστήματος αναμένεται να καθορίζεται με βάση το εμβαδόν του, ενώ ο πελάτης θα μετακινείται με τον κωδικό 2 και SMS στο 13033, με απαραίτητη προϋπόθεση το ραντεβού με τον έμπορο είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά για τον χρόνο του ραντεβού, το οποίο θα πιστοποιείται και πάλι με αποδεικτικό sms.

Σημειώνεται ότι το «click in shop» ήταν αίτημα της εμπορικής κοινότητας εδώ και αρκετό καιρό. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας τόνισε ότι το click away είναι ένα θετικό μέτρο, ένα συμπληρωματικό μέτρο για την λειτουργία της αγοράς, αλλά δεν υποκαθιστά την λειτουργία του λιανεμπορίου, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το click away θεωρούνται κλειστές. Το μέτρο έδωσε μια μικρή σχετική ανάσα στην αγορά αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν αφορά στο σύνολο του λιανεμπορίου, άλλοι κλάδοι πήγαν καλύτερα κι άλλοι όχι.

Όμως αυτό, τόνισε, είναι ένα μέτρο που δεν μπορεί να μας πάει μακριά, προσδοκούμε στο να ανοίξει τελείως το λιανεμπόριο, ειδικά για τα συνοικιακά καταστήματα.