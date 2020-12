Τηλεόραση: Ρεβεγιόν θα κάνει και το Open

Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς, το Open καλωσορίζει τη νέα χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδι, κέφι και χορό.

Το OPEN έχει ετοιμάσει για τους τηλεθεατές του ένα τετράωρο μουσικό πρόγραμμα με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, να ερμηνεύουν τις σημαντικότερες επιτυχίες τους.

Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Καρράς,.. Γιάννης Πλούταρχος, Καίτη Γαρμπή, Ελένη Φουρέϊρα, Μελίνα Ασλανίδου, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Θέμης Αδαμαντίδης, Κώστας Καραφώτης, Snik, Mad Clip, Ζόζεφιν και ο Γιώργος Θεοφάνους σε μοναδικές στιγμές, αποχαιρετούν το 2020 και καλωσορίζουν το 2021, στο πιο κεφάτο εορταστικό πρόγραμμα που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Θα θυμηθούμε αγαπημένες τους εμφανίσεις από το «Just the two of Us» αλλά και από το «OPEN NEW YEAR» σε ένα non stop τραγουδιστικό πρόγραμμα.

Ακόμα, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου οι παρουσιαστές του OPEN δίνουν στους τηλεθεατές τις δικές τους ευχές για μια χαρούμενη και γεμάτη όμορφες στιγμές καινούργια χρονιά.