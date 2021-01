Απορρίφθηκε η έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ

Βρετανικό δικαστήριο αποφάσισε σήμερα ότι ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ δεν πρέπει να εκδοθεί στις ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί κατασκοπείας, διότι αποκάλυψε πάνω από 700.000 αμερικανικά εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα.

Η δικαστής Βανέσα Μπαρέιτσερ επισήμανε ότι αρνήθηκε την έκδοση του Ασάνζ στις ΗΠΑ καθώς υπάρχουν φόβοι ότι θα αυτοκτονήσει.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του Αυστραλού που περιλαμβάνει 18 κατηγορίες για «συνωμοσία» με την Τσέλσι Μάνινγκ, πρώην αναλύτρια του αμερικανικού στρατού, με σκοπό την παρείσφρηση σε υπολογιστές της κυβέρνησης των ΗΠΑ και για παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας περί κρατικών απορρήτων.

Η ομάδα των συνηγόρων του Ασάνζ ανέφερε στα τελικά επιχειρήματα που υπέβαλε γραπτώς στη δικαστή Βανέσα Μπαρέιτσερ ότι η δίωξη του εντολέα της έχει πολιτικά κίνητρα και κινήθηκε κατά τη διάρκεια μιας «μοναδικής» περιόδου «στην ιστορία των ΗΠΑ», δηλαδή επί των ημερών του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα εκτίμησαν ότι τυχόν έκδοσή του στις ΗΠΑ θα αποτελέσει απειλή για το έργο των δημοσιογράφων.

Η δικαστής απέρριψε σχεδόν όλα τα επιχειρήματα των συνηγόρων του Ασάνζ, όμως επισήμανε ότι δεν μπορεί να επιτρέψει την έκδοσή του στις ΗΠΑ καθώς υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να αυτοκτονήσει και ζήτησε την απαλλαγή του.

«Αντιμέτωπος με συνθήκες σχεδόν πλήρους απομόνωσης (…) εκτιμώ ότι οι διαδικασίες (που έχουν περιγράψει οι αμερικανικές αρχές) δεν θα εμποδίσουν τον Ασάνζ να βρει τρόπο να αυτοκτονήσει», τόνισε η δικαστής στην απόφασή της.

Το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου το δικαστήριο για να αποφασίσει αν θα αφήσει ελεύθερο τον ιδρυτή του WikiLeaks.

Η απόφαση του δικαστηρίου έγινε δεκτή με μια έκρηξη χαράς από τους περίπου 30 διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν και να αγκαλιάζονται. Με σηκωμένη τη γροθιά φώναξαν «Απελευθερώστε τον Τζούλιαν Ασάνζ» και «Κερδίσαμε!».

Μέσα στη δικαστική αίθουσα η δικηγόρος Στέλα Μόρις, με την οποία ο Ασάνζ απέκτησε δύο παιδιά όσο καιρό κρυβόταν στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, ξέσπασε σε κλάματα.

Πέρα από το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου, η στάση του νεοεκλεγέντα προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απέναντι στον Ασάνζ παραμένει άγνωστη.

Οι αμερικανικές διώξεις εναντίον του ιδρυτή του WikiLeaks κινήθηκαν υπό την προεδρία Τραμπ.

Ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα, αντιπρόεδρος του οποίου ήταν ο Μπάιντεν, είχε αποφύγει να πράξει κάτι τέτοιο. Όμως πριν δέκα χρόνια ο Μπάιντεν είχε συγκρίνει τον Ασάνζ με «ένα high tech τρομοκράτη».

Μηνυμα Σνόουντεν για την απόφαση

Tην ελπίδα πως η απόφαση θα σημαίνει το τέλος της οδύσσειας του 49χρονου,που ξεκίνησε το 2010 όταν δημοσίευσε περίπου 250.000 διπλωματικά τηλεγραφήματα και 500.000 απόρρητα έγγραφα για τη δράση του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, εξέφρασε ο Έντουαρντ Σνόουντεν με το παραπάνω μήνυμα στο Twitter.

Let this be the end of it. https://t.co/d9GDima1PA