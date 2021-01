Τι ξέρουμε για τις δύο μεταλλάξεις του κορωνοϊού που προβληματίζουν

Ανησυχία στη διεθνή κοινότητα προκαλεί η εξάπλωση δύο νέων μεταλλάξεων του Sars-CoV-2, οι οποίες θεωρούνται περισσότερο μεταδοτικές.

Η μετάλλαξη B.1.1.7 εντοπίσθηκε τον Οκτώβριο στο Ηνωμένο Βασίλειο και πλέον ονομάζεται VOC 202012/01. Προέρχεται «μάλλον» από την νοτιοανατολική Αγγλία και η εμφάνισή της τοποθετείται χρονικά τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Imperial College του Λονδίνου.

Διαδόθηκε γρήγορα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και πλέον έχει εντοπισθεί σε πολλές χώρες του κόσμου.

Τα περισσότερα από τα κρούσματα συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε ορισμένα περιστατικά δεν έχει ιχνηλατηθεί σύνδεση με την χώρα αυτή, γεγονός που αποδεικνύει αυτόνομη εμφάνιση της μετάλλαξης και σε άλλες περιοχές. Αυτό έχει συμβεί στην Δανία, μία από τις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα αυτής της μετάλλαξης, με 86 περιστατικά και ανοδική τάση.

Μία άλλη μετάλλαξη που ονομάζεται 501.V2 είναι πλέον η επικρατούσα στην Νότια Αφρική. Εντοπίσθηκε σε δείγματα που χρονολογούνται από τον Οκτώβριο, στην συνέχεια εντοπίσθηκε και σε άλλες χώρες, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εξάπλωση των δύο μεταλλάξεων έχει υποτιμηθεί.

Ολοι οι ιοί μεταλλάσσονται. Αυτές οι μεταλλάξεις αποτελούν τροποποιήσεις που συμβαίνουν όταν ο ιός αναπαράγεται.

Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει πολλαπλές μεταλλάξεις του Sars-CoV-2 από την εμφάνισή του, στην μεγάλη πλειονότητά τους χωρίς επιπτώσεις, αλλά ορισμένες είναι πιθανόν ότι προσφέρουν μεγαλύτερη επιβίωση στον ιό και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη μεταδοτικότητα.

Αυτές οι δύο παραλλαγές παρουσιάζουν και οι ίδιες πολλές μεταλλάξεις και μία ανάμεσά τους, που ονομάζεται N501Y, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Βρίσκεται στην πρωτεΐνη ακίδα του κορωνοϊού, η οποία του επιτρέπει να προσκολλάται στον υποδοχέα ACE2 των ανθρώπινων κυττάρων για να κατορθώσει να διεισδύσει στο εσωτερικό τους και, κατά συνέπεια, διαδραματίζει ρόλο κλειδί στην προσβολή του οργανισμού από τον ιό.

Αυτή η μετάλλαξη N501Y είναι γνωστή για την αύξηση της ικανότητας προσκόλλησης του ιού στον υποδοχέα ACE2. «Δεν υπάρχει σαφής αποδεδειγμένη σχέση ανάμεσα στην προσκόλληση στο ACE2 και την αύξηση της μεταδοτικότητας , αλλά είναι πιθανόν να υπάρχει μία τέτοια σχέση», εκτιμά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Πολλές επιστημονικές μελέτες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους και βασίζονται κυρίως σε μαθηματικά μοντέλα, φθάνουν στο συμπέρασμα ότι η βρετανική μετάλλαξη χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Αυτό επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις της ερευνητικής ομάδας NERVTAG που συμβουλεύει την βρετανική κυβέρνηση και η οποία θεωρεί ότι η μεταδοτικότητα έχει αυξηθεί κατά 50% έως 70%.

Έτσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), η βρετανική μετάλλαξη είναι από 50% έως 74% περισσότερο μεταδοτική.

Στην τελευταία τους έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι ερευνητές του Imperial College του Λονδίνου μελέτησαν χιλιάδες γονιδιώματα του ιού Sars-CoV-2 τα οποία αναλύθηκαν ανάμεσα στον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Εφαρμόζοντας δύο διαφορετικές μεθόδους φθάνουν στο συμπέρασμα ότι αυτή η μετάλλαξη έχει ένα «σημαντικό πλεονέκτημα» σε επίπεδο μεταδοτικότητας: 50% έως 75% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα που αντιστοιχεί σε ρυθμό αναπαραγωγής του ιού (R) 0,4 έως 0,7 μεγαλύτερο σε σχέση με την συνηθισμένη μορφή του ιού.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που αφορούν την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη παραπέμπουν επίσης σε μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά λιγότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα.

Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να αποτιμηθούν με βεβαιότητα οι δύο αυτές μεταλλάξεις του κορονοϊού.

«Πρέπει να παραμείνουμε επιφυλακτικοί. H συνεπαγωγή στο επίπεδο του επιπολασμού αποτελεί συνδυασμό παραγόντων που συνδέουν τα χαρακτηριστικά του ιού, αλλά επίσης τα μέτρα προστασίας και ελέγχου της επιδημίας που έχουν επιβληθεί (κοινωνική αποστασιοποίηση, χρήση μάσκας, κλείσιμο χώρων που δέχονται το κοινό...)», δήλωσε στο AFP ο Bruno Coignard, διευθυντής του τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων της γαλλικής υπηρεσίας υγείας Santé Publique France.

«Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το γεγονός ότι οι μολύνσεις από τα στελέχη αυτά είναι σοβαρότερες», σημειώνει το ECDC. Αλλά ο κίνδυνος σε επίπεδο νοσηλειών και θανάτων είναι αυξημένος».

«Οταν μιλάμε για αυξημένη μεταδοτικότητα μιλάμε στην πραγματικότητα και για μεγαλύτερη νοσηρότητα και, κατά συνέπεια, ακόμη και αν η θνητότητα είναι παρόμοια, για μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας», λέει ο Bruno Coignard.

Μία μετάλλαξη του Sars-CoV-2 με 50% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα θα προκαλούσε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από μία μετάλλαξη 50% πιο θανατηφόρα», επιμένει στο Twitter ο βρετανός επιδημιολόγος Adam Kucharski, στηριζόμενος όμως σε στατιστικά στοιχεία.

Why a SARS-CoV-2 variant that's 50% more transmissible would in general be a much bigger problem than a variant that's 50% more deadly. A short thread... 1/