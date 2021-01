Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Αμερική: Οπαδοί του Τραμπ καθυβρίζουν τον Ρεπουμπλικάνο Γερουσιαστή Μιτ Ρόμνεϊ (Videos)

Σε πραγματικό παροξυσμό έχει οδηγήσει τους οπαδούς του ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τους ισχυρισμούς του για νοθεία στις προεδρικές εκλογές και την πίεση που ασκεί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να στηρίξει τις αβάσιμες θεωρίες του περί «κλοπής» της νίκης του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, που αναρτήθηκε στο Twitter, στη διάρκεια πτήσης από το Σολτ Λέικ Σίτι με προορισμό την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, δεκάδες οπαδοί του Τραμπ ακούγονται να βρίζουν ομαδικά τον Ρόμνεϊ, αποκαλώντας τον «προδότη» και ζητώντας του να παραιτηθεί.

Mitt Romney, in a flight full of patriots in their way to DC pic.twitter.com/t9uq3vkCo5

Επίσης, γυναίκα ακούγεται να υποστηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας, που συνδέει τον Ρόμνεϊ με την ουκρανική εταιρεία Burisma και τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Ο Ρόμνεϊ, που είχε ψηφίσει υπέρ της παραπομπής του Τραμπ, είχε ασκήσει στο παρελθόν κριτική στην έρευνα της επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας για τον γιο του Μπάιντεν, Χάντερ, που είχε αναλάβει καθήκοντα προέδρου της Burisma όταν ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ένα άλλο βίντεο, που επίσης αναρτήθηκε στο Twitter, δείχνει τον Ρόμνεϊ να δέχεται τις «φιλοφρονήσεις» μιας άλλης γυναίκας, ενώ περίμενε να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος. Η γυναίκα τον κατηγορεί ότι δεν υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Utah Patriots catch Rino Romney at Salt Lake City international airport! He thinks he’s above his constituents!!! Openly bashing @realDonaldTrump!!!



“These people won’t be able to walk down the street.”



VOLUME UP! pic.twitter.com/Lntgozkajx