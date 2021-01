Ουάσινγκτον: Μετά το βίντεο, επιβεβαιώνει ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης τον τραυματισμό

Mετά το βίντεο που κυκλοφόρησε μέσα από το Καπιτώλιο , επιβεβαίωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε πως ένας πολίτης φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο Καπιτώλιο, προσθέτοντας πως διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό.

Πρόσθεσε πως υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς αρκετών αστυνομικών που συνεχίζουν τη μάχη για να επανακτήσουν τον έλεγχο στο Καπιτώλιο.

BREAKING

Moment woman is shot.

critically injured inside the Capitol building , as confirmed by CNN

Vid via @TaylerUSA pic.twitter.com/Ej7dV7yTzp