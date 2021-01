Κατέληξε η γυναίκα που πυροβολήθηκε νωρίτερα μέσα στο Καπιτώλιο σύμφωνα με το NBC.

Είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

BREAKING

Moment woman is shot.

critically injured inside the Capitol building , as confirmed by CNN

Vid via @TaylerUSA pic.twitter.com/Ej7dV7yTzp